Через пять дней после обещания Пинаева в Нижнем Тагиле исчезли рекламные перетяжки

Во вторник, 21 августа, в Нижнем Тагиле начался демонтаж рекламных перетяжек на центральных улицах города. Как сообщает корреспондент АН «Между строк», незаконные конструкции, с которыми много лет не могла справиться прокуратура, уже исчезли на проспектах Ленина и Мира. Напомним, вопрос о сроках ликвидации перетяжек врип главы города Владиславу Пинаеву на его пресс-конференции 16 августа задавал журналист АН «Между строк».

«Вопрос мы обсудили уже, [руководитель аппарата администрации города Ленда] Андрей Евгеньевич здесь тоже присутствует и не даст мне соврать. Мы обсудили это с управлением внутренних дел и с Ленинской прокуратурой. Будут выданы все предписания по растяжкам, которые находятся в городе. Наше агентство АРИС примет при необходимости участие в их ликвидации — растяжек в городе не будет. Ленина должна быть той достойной и красивой улицей, которая нам досталась с предыдущих советских времён, и, я думаю, она будет приведена в соответствующий вид», — сказал тогда Владислав Пинаев.

Судя по всему, после заявления главы города рекламная фирма «Ником Реклама», много лет незаконно размещавшая перетяжки и не платившая за это в бюджет ни копейки, решила демонтировать их добровольно.