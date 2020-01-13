Демидовская больница выплатит 200 тысяч рублей родителям погибшей в перинатальном центре девочки. Ранее они уже отсудили 2 млн рублей

Суд обязал Демидовскую больницу Нижнего Тагила выплатить 200 тысяч рублей родителям девочки, скончавшейся из-за ошибки при ведении родов, пишет ИА «Все Новости». Ранее они уже отсудили у медучреждения 2 млн рублей.

16 апреля 2017 года при родах направленной из Верхней Салды пациентки врачи поздно начали стимуляцию, а затем поздно решились на кесарево сечение, в результате чего у ребёнка развилась асфиксия. Судмедэкспертиза установила, что при операции девочке повредили спинной мозг. Все полгода своей жизни она провела в реанимации в коме, а 24 октября скончалась.

Почти сразу после родов, когда девочка была ещё жива, родители подали гражданский иск о взыскании морального ущерба, было возбуждено уголовное дело. Родители выиграли гражданский иск о причинении тяжкого вреда здоровью — им выплатили два миллиона рублей за то, что из-за ошибки врачей в сроках беременности ребёнок родился тяжёлым инвалидом. После рассмотрения судом уголовного дела врача, который вёл роды, приговорили к полутора годам ограничения свободы.

Родители подали ещё один судебный иск — на этот раз о смерти девочки, по результатам его рассмотрения суд приговорил Демидовскую больницу к выплате 200 тысяч руб компенсации. Родители настаивали на сумме в 1,5 млн, однако подавать апелляцию не намерены.