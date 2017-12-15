В Нижнем Тагиле после смерти младенца в перинатальном центре возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следователи выясняют обстоятельства смерти 6-месячного ребёнка, который умер в перинатальном центре Демидовской больницы, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По данным портала Е1, родителями погибшего ребёнка являются жители Верхней Салды. Рожать в тагильском перинатальном центре женщину направили по направлению. 16 апреля 2017 года она родила девочку.

«Я провела в схватках 30 часов, — рассказала Наталья, мама погибшей девочки. — Воды отошли 15 апреля в 16:00. С шести вечера у меня была эпидуральная анестезия и бесконечный поток окситоцина. В 20:00 врачи обнаружили у ребёнка гематому на голове, но сказали: "Ничего страшного, так бывает, когда ребёнок в родовых путях". Раскрытия при этом так и не было, а я была уже без сил. Пробовала тужиться. Ничего не получалось. Это уже сейчас мне известно, что были моменты, когда у ребёнка пропадало сердцебиение по КТГ. На это не обратили внимания. В 5:30 мне сделали экстренное кесарево сечение. Достали дочку, а она синего цвета, без признаков жизни. Муж это всё видел, он присутствовал на родах… Ему её показали — синюю…»

По словам Натальи, врачи спутали сроки и она родила ребёнка только на 43-й неделе, когда нормой считаются роды на 39-40-й неделях беременности. В итоге девочка родилась с целым списков диагнозов, в том числе с разрывом спинного мозга. Врачи сообщили родителям, что вскоре их ребёнок умрёт и, по словам Натальи, «советовали как можно реже приезжать к ней, чтобы меньше привыкать». 24 октября этого года, после шести месяцев нахождения в больнице в состоянии комы, девочка умерла. Судмедэксперты сделали вывод, что причиной смерти ребёнка стала травма спинного мозга, которую ребёнок получил во время кесарева сечения.

Руководство медицинского учреждения сообщило, что в действиях персонала не было выявлено никаких нарушений.