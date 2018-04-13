Демидовская больница Нижнего Тагила выплатит 2 миллиона родителям младенца, погибшего в перинатальном центре

Ленинский районный суд Нижнего Тагила обязал Демидовскую больницу Нижнего Тагила выплатить 2 миллиона рублей родителям младенца, погибшего в перинатальном центре в октябре 2017 года.

«Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Можем сказать, что иск удовлетворён частично. В пользу матери с больницы взыскан моральный ущерб в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей, в пользу отца — 800 тысяч рублей», — цитирует портал Е1.ru представителя суда, ответственного по связям со СМИ Наталью Зотину.

Больница также должна возместить расходы на экспертизу — 126 тысяч рублей, госпошлину — 6 тысяч рублей и затраты на юриста — 60 тысяч рублей.

Как рассказал Е1.RU юрист Вадим Каратаев, который представлял интересы супругов в суде, параллельно расследование по уголовному делу ведёт Следственный комитет. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Но пока обвинение никому из врачей не предъявлено.

«Сейчас по уголовному делу ждём результатов экспертизы, которая проводится в Санкт-Петербурге. В деле пока нет обвиняемого, потому что нет и заключения экспертизы. Тогда будет известно, какие дефекты оказания медицинской помощи находятся в прямой связи со смертью ребёнка, — пояснил Е1.ru Вадим Каратаев. — Результаты этой уголовной экспертизы мы используем для подготовки второго гражданского иска. Первый иск по факту причинения вреда здоровью мы подавали, когда ребенок был ещё жив. Второй гражданский иск будет по факту причинения смерти».

Девочка родилась в перинатальном центре 16 апреля 2017 года на 43-й неделе при норме 37–40 недель. Мама малышки винит врачей, спутавших сроки родов. В итоге девочка родилась с целым списков диагнозов, в том числе с разрывом спинного мозга. Врачи сообщили родителям, что вскоре их ребёнок умрёт, и, по словам женщины, «советовали как можно реже приезжать к ней, чтобы меньше привыкать». 24 октября, после шести месяцев нахождения в больнице в состоянии комы, девочка умерла. Судмедэксперты сделали вывод, что причиной смерти ребёнка стала травма спинного мозга, которую ребёнок получил во время кесарева сечения.

Ранее главный врач ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» Сергей Овсянников говорил, что каких-либо нарушений в действиях медперсонала, оказывавшего помощь, во время проверок выявлено не было.