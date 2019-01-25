Дело серийного маньяка из Екатеринбурга, совершавшего преступления 26 лет, передано в суд

Свердловский областной суд получил для рассмотрения по существу уголовное дело 48-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в том, что он на протяжении 26 лет насиловал и убивал женщин у автомобильных мостов и транспортных развязок города, сообщают пресс-службы региональных СК и прокуратуры.

По версии следствия, мужчина совершал свои преступления с 19 декабря 1992 года по 17 августа 2014 года. Первое преступление подозреваемый совершил неподалеку от дома на Сибирском тракте, когда изнасиловал 15-летнюю школьницу. Всего от его действий пострадали 12 девушек и молодых женщин, одна из них скончалась от причинённых ей повреждений. Ещё одна пострадавшая выжила после того, как обвиняемый попытался убить её после изнасилования.

Серию преступлений мужчина продолжил после того, как вышел из колонии. Вечером 26 декабря 2009 года одна из жертв насильника шла домой пешком с работы от магазина на улице 40 лет Комсомола в Екатеринбурге в сторону станции электропоезда, её тело было найдено в Октябрьском районе Екатеринбурга. Силовики установили, что перед смертью женщину изнасиловали.

Последний известный следователям эпизод, который вменяется задержанному, произошёл 14 сентября 2014 года. Тогда в кустах у дома на улице Плавильщиков в Екатеринбурге мужчина попытался изнасиловать женщину, но последней удалось вырваться и сбежать.

Мужчину обвиняют по пунктам «з», «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, сопряжённое с разбоем и изнасилованием»), части 3 статьи 30 УК РФ, пунктам «а», «з», «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц, сопряжённое с разбоем и изнасилованием»), статье 162 УК РФ («Разбой»), статье 161 УК РФ («Грабёж»), части 4 статьи 117 УК РСФСР («Изнасилование несовершеннолетней»), статье 131 УК РФ («Изнасилование») и статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).