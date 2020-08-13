Дело против жителей Нижнего Тагила, обвиняемых в хищении с УВЗ металла на 19 млн рублей, направлено на новое рассмотрение

Свердловский областной суд 13 августа отменил вынесенный судом первой инстанции приговор 15 членам ОПГ, которые в 2016–2017 годах занималась хищениями металла с территории «Уралвагонзавода» (УВЗ).

«Уголовное дело будет направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но иным составом суда. Мера пресечения подсудимым, содержавшимся под стражей, изменена на подписку о невыезде», — цитирует пресс-службу суда «Интерфакс-Урал».

Напомним, изначально на скамье подсудимых по этому делу оказались 19 человек: Дмитрий Максимов, Сергей Суслов, Владимир Быхалов, Игорь Савашинский, Виктор Бочеров, Александр Вагнер, Сергей Варанкин, Артём Вихарев, Юрий Власов, Илья Кадилаев, Игорь Ковалёв, Андрей Колесов, Екатерина Кулиниц, Павел Лекомцев, Владимир Назаров, Дмитрий Самков, Сергей Скабёлкин, Александр Слободчиков, Сергей Селиванов.

Задержали злоумышленников в 2017 году после того, как на УВЗ провели ревизию и обнаружили крупную недостачу чугуна, ферросплавов и других металлов. По версии следствия, ОПГ действовала с 2016 года. Одним из основных организаторов считается Игорь Савашинский, который действовал через коллегу-бизнесмена Сергея Суслова и его связи на предприятии. Только во время задержания у фигурантов дела было изъято ферросплавов и прочих ценностей на сумму 2 млн рублей.

В феврале 2020 года Дзержинский райсуд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор 18 фигурантам, по ещё одному дело было выделено в отдельное производство в связи с тем, что он согласился сотрудничать со следствием и раскрыть преступную схему. В отношении 15 подсудимых приговор был обжалован прокуратурой и стороной защиты.