В Нижнем Тагиле вынесли приговор ОПГ, которая похитила с «Уралвагонзавода» металл на 19 млн рублей

В Дзержинском райсуде Нижнего Тагила вынесли приговор 18 членам ОПГ, которая в 2016–2017 годах занималась хищениями металла с территории «Уралвагонзавода». Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе суда, главарю банды Игорю Савашинскому суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы и штрафа в размере 1 млн рублей. Его ближайшие подельники Сергей Суслов, Дмитрий Максимов и Владимир Быхалов осуждены на сроки от 12,5 до 13,5 лет со штрафами от 500 до 800 тысяч рублей. Все четверо помимо краж признаны виновными в организации преступного сообщества и будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Всего на счету банды 9 доказанных эпизодов кражи металлопроката с территории режимного предприятия.

Александр Слободчиков, Юрий Власов, Дмитрий Самков, Александр Вагнер, Павел Лекомцев, Сергей Скобелкин, Сергей Варанкин, Андрей Колесов приговорены в зависимости от тяжести и количества преступлений к срокам от 5,5 до 7 лет колонии общего режима со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей. Все 10 человек взяты под стражу в зале суда.

Ещё шесть человек (Артём Вихарев, Екатерина Кулиниц, Игорь Ковалёв, Владимир Назаров, Виктор Бочеров, Сергей Селиванов) приговорены к условным срокам от 3 до 5 лет.

Как уточнили в суде, в отношении Ильи Кадилаева рассмотрение дела приостановлено по состоянию здоровья подсудимого.

Напомним, в середине 2019 года был осуждён ещё один член банды, бывший стропальщик цеха № 14 УВЗ Антон Самоловских, который согласился сотрудничать со следствием и раскрыть сыщикам преступную схему. Согласно его показаниям, находясь на рабочем месте на территории предприятия вместе с подельниками, он грузил в вагоны металлопрокат (уголок, трубы, листы, ферросплавы) и сверху засыпал его отходами металлопроизводства. Потом этот вагон вывозился за пределы предприятия, металлопрокат перегружался на автотранспорт, после чего увозился на базу «Трест 88» и перепродавался. Самоловских был признан виновным и приговорён к шести годам условно со штрафом в размере 800 тысяч рублей.

Задержали злоумышленников в 2017 году после того, как на УВЗ провели ревизию и обнаружили крупную недостачу чугуна, ферросплавов и других металлов на общую сумму 19 млн рублей. Одним из основных организаторов считается Игорь Савашинский, который действовал через коллегу-бизнесмена Сергея Суслова и его связи на предприятии. Только во время задержания у фигурантов дела было изъято ферросплавов и прочих ценностей на сумму 2 млн рублей.