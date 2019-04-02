Дело о смерти Станислава Головко после допроса в отделении полиции рассмотрит областной суд

Дело о смерти 41-летнего Станислава Головко после допроса у трёх оперативников ОП № 17 рассмотрит Свердловский областной суд. Его заседание состоится 26 апреля, написал у себя на стене в Facebook адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы сестры погибшего.

В смерти Головко обвинялись полицейские Дмитрий Панов, Анатолий Быков и Егор Ялунин. 10 декабря в Ленинском районном суде Нижнего Тагила им был оглашён приговор. Судья Анна Пфейфер признала их виновными только в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). А вот по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ст. 111 УК РФ) обвинения с подсудимых были сняты за недоказанностью. Панова приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, Ялунина — к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы, Быков в колонии общего режима проведёт 3 года и 2 месяца. Все они должны быть лишены полицейских званий.

В начале 2019 года стало известно, что все участники судебного процесса опротестовали приговор. Апелляционные жалобы подали сами подсудимые силовики, настаивающие на своей невиновности, и их защита, а также потерпевшая — сестра погибшего Екатерина Головко, которая назвала приговор излишне мягким. Также апелляционное представление в суд направил прокурор Ленинского района Нижнего Тагила Владимир Мартынов. Он требует отменить решение суда, снявшего с подсудимых обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), и ужесточить избранное полицейским наказание.

Станислав Головко 28 сентября 2017 года был доставлен в отдел полиции по подозрению в совершении кражи из торгового павильона «Славянский шкаф». По версии следствия, чтобы получить от задержанного признательные показания, правоохранители неоднократно применили к нему физическое насилие. После этого мужчина скончался в ЦГБ № 1 от закрытой черепно-мозговой травмы, на его теле были обнаружены следы от не менее 26 ударов тупым предметом. При этом в ходе следствия по уголовному делу о превышении должностных полномочий СКР удалось установить непричастность Головко к краже и выявить лицо, фактически совершившее хищение.