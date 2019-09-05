«Дело касается несовершеннолетних, и это всё осложняет». СК прокомментировал расследование гибели 8-летней тагильчанки от выброшенного с балкона смесителя

Главный вещдок — смеситель, который упал на 8-летнюю девочку с 9-го этажа на Ленинградском проспекте в начале июня, — прошёл две экспертизы, рассказала заместитель руководителя следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила Наталья Попова.

«В СМИ попала информация, что на смесителе найдены женские биологические следы, якобы неустановленной женщины. Это неверная информация, и мне бы хотелось пояснить, что в результате одной из экспертиз на кране был найден женский генотип — так в официальных документах называются следы от любого лица женского пола, в том числе и от девочки, которая получила травму, из-за которой скончалась. Для уточнения результатов найденные образцы теперь отправлены на генетику».

Новых подозреваемых в деле нет, рассказали в Следственном комитете. Ещё одной уликой является отпечаток ладони, снятый на липкую ленту сразу на месте преступления, других следов, пригодных для идентификации, следователи не обнаружили. Эксперты установили, что этот отпечаток принадлежит ребёнку.

«Дело касается несовершеннолетних детей, и это всё осложняет. В силу возраста мы не можем полагаться только на признательные показания шестилетнего ребёнка», — пояснили в СК.

На предварительном этапе следствия было установлено, что металлический смеситель с балкона 9-го этажа скинул мальчик 2013 года рождения. 8-летняя девочка гуляла во дворе дома вместе с подругами и бабушкой, когда её по голове ударил тяжёлый металлический предмет. От полученной травмы пострадавшая скончалась в больнице. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».