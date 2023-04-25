«Делать фото со звёздами — моё любимое хобби». Тагильчанин 14 лет коллекционирует селфи со знаменитостями

Тагильчанин Илья Петрищев 14 лет коллекционирует селфи с известными актёрами и звёздами шоу-бизнеса. Первый концерт он посетил в 6-летнем возрасте вместе с мамой, когда в Нижний Тагил на День города приехала группа «Отпетые мошенники». Илья признаётся, что тогда он и подумать не мог, что через несколько лет фотографироваться со звёздами станет его хобби.

«В то время были только простые кнопочные телефоны, и мы с мамой просто записывали выступление на диктофон. Я тогда даже не знал, что они звёзды, но мне сильно запомнился этот концерт», — говорит Илья.

Самое первое «звёздное» фото он сделал в 15 лет вместе с актёром театра и кино Валерием Золотухиным. Молодой человек вспоминает, как ждал народного артиста России у Нижнетагильского драматического театра.

«У меня тогда не было с собой ни плаката, ни открытки, только один листочек, ручка и простая мыльница-фотоаппарат. Он подъезжает к театру, я подхожу и говорю: “Валерий, можно с вами сфотографироваться? Поставьте, пожалуйста, свой автограф”. Он посмеялся надо мной, потому что у меня не было даже открытки, а был лишь простой лист бумаги», — рассказывает тагильчанин.

Позже Илья познакомился с организаторами концертов и гастролей. Они увидели, как молодой человек фотографировался с Золотухиным, и решили предложить ему работу: расклеивать афиши. Он с радостью согласился, а взамен получал небольшой гонорар или пропуск на концерт.

Чтобы увеличить свои шансы на получение фото и автографов от любимых артистов, Илья заранее находит их менеджеров через интернет и договаривается о селфи. Молодой человек признаётся, что не все организаторы идут ему навстречу.

«Когда я ещё только начинал вылавливать артистов, мне было очень обидно, когда они либо организаторы отказывали мне в автографе. Я приезжал домой и ревел, у меня просто слёзы градом лились, а сейчас, когда это вспоминаю, мне самому смешно становится. Например, я хотел сделать фотографию и получить автограф Ярослава Сумишевского, мы даже по видео с ним созванивались, и он дал добро. А потом я пришёл на концерт и мне организатор сказал, что сегодня Ярослав фотографироваться не будет. Я очень расстроился», — вспоминает тагильчанин.

Бывает, что звёзд приходится ждать на улице несколько часов. В феврале 2020 года в Нижний Тагил приезжал Филипп Киркоров и Илье пришлось простоять на морозе 6 часов. Но молодой человек заявляет, что ради любимых артистов он готов ждать весь день.

«Самая рекордная фотография по времени была с Филиппом Киркоровым. Мы с другом пришли в спортивный комплекс “Металлург-форум” и с часу дня до семи вечера ждали Филиппа Бедросовича. Когда мы увидели, как он вышел из здания, то кричали из-за спин охранников, чтобы он обратил на нас внимание. Когда Филипп услышал нас, то сам отодвинул сотрудников охраны и разрешил нам сфотографироваться. Мама ругала меня за эту фотографию, не понимая, зачем я на улице в такой мороз ждал его несколько часов. Она часто спрашивает меня, зачем я столько жду, мёрзну, а у меня нет ответа на этот вопрос. Мне просто хочется сфотографироваться, поэтому я готов и день простоять», — рассказывает Илья.

Когда в 2019 году в Нижний Тагил на День молодёжи приехал участник шоу «Фабрика звёзд» (12+) Доминик Джокер, тагильчанин с другом выяснили, где поселят артиста, чтобы попытаться выловить его для совместной фотографии и взять автограф.

«На улице стоял его коллега, он спросил, что мы делаем около отеля, я и рассказал, что мы яростные фанаты и очень хотим автограф или фото с Домиником. Он поговорил с концертным директором, и тот разрешил с ним увидеться. Мы поднялись на лифте до пятого этажа, и из номера вышел сам Доминик Джокер. Он нас попросил никому не говорить о его заселении, а в подарок сделал с нами фото и дал автограф. Когда я увидел его вживую, не верил в происходящее, меня всего трясло от радости», — делится мужчина.

После того как Илья взял автограф у своей любимой актрисы Марины Федункив, которая известна по роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» (16+) и участию в телешоу Comedy woman (16+), они начали периодически общаться в соцсетях. Артистка даже поздравила Илью с днём рождения и пообещала увидеться, если будет в Нижнем Тагиле. Любимые певцы тагильчанина — группа «Фактор-2», на концерте которой тагильчанин был в марте этого года.

«Собирать фото со звёздами — моё любимое хобби. Но я стараюсь выбирать артистов, которые мне больше нравится, по душе, кого я больше слушаю. В основном концерты я посещаю в Нижнем Тагиле или выезжаю в Екатеринбург. Концерт, фотография или автограф со звездой всегда поднимают мне настроение. Я три года хотел сфотографироваться с участниками группы “Фактор-2”. В марте этого года я наконец-то исполнил своё желание. У меня даже дрожал голос от восторга, когда я заговорил с ними», — отмечает Илья.

Тагильчанин неоднократно задумывался о том, чтобы стать блогером и разыгрывать билеты на концерты среди подписчиков. В ближайших планах у молодого человека посетить концерт «Фабрики звёзд», «Отпетых мошенников» и «Турбомоды». А также встретить Shamana, Владимира Преснякова, Наталью Подольскую и Сергея Глушко.