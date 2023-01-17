Дебошир, простреливший ногу случайной прохожей в одной из деревень Пригородного района, заплатит ей 350 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В ведомстве отмечают, что в марте 2020 года, находясь в пьяном угаре, мужчина поссорился со знакомыми и, решив напугать их, выстрелил из обреза охотничьего ружья в воздух. Приятели попытались отобрать у него огнестрельное оружие, но в тот момент прозвучал второй выстрел, который попал в ногу проходившей неподалёку женщины.

Пострадавшая почти месяц лечилась в стационаре, восстанавливая правую стопу. Затем до октября 2020 года находилась на амбулаторном лечении. Женщина признаётся, что до сих пор испытывает дискомфорт при ходьбе, и говорит, что на ноге остались шрамы.

Полицейские провели проверку по факту происшествия и сообщили пострадавшей, что не могут возбудить уголовное дело, так как в нём нет состава преступления. Они посоветовали ей обратиться за защитой своих прав в суд.

Женщина подала иск в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила и просила взыскать с дебошира компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, расходы на составление искового заявления — 5 тысяч рублей и 300 рублей госпошлины.

Суд удовлетворил исковые требования частично, назначив ответчику компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей и 5300 рублей судебных расходов. Мужчина не согласился с таким решением и подал жалобу в Свердловский областной суд, который, рассмотрев жалобу, оставил решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила без изменений.