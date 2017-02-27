«Даже слова не дали сказать». 8-летняя тагильчанка получила второй отказ от Ренаты Литвиновой на «Минуте славы» и возвращается домой

8-летняя Виктория Старикова из Нижнего Тагила не смогла пробиться в следующий тур шоу талантов «Минута славы». Об этом АН «Между строк» рассказал её папа Виктор Стариков. Для второго выступления Виктория выбрала песню Сергея Трофимова «Родина», которую спела под аккомпанемент своей мамы Анны.

Это было увлекательное приключение:) Увидимся на первом:) #минутаславы #первыйканал #литвиновазлаяженщина #светлаковсветлыйчеловек @ssvetlakov Публикация от ????ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ ПОЕТ!!! ???????? (@viktoriia_starikova) Фев 28 2017 в 8:45 PST

«Там выгнали восемь человек из десяти, – говорит Виктор. – Продюсеры шоу предложили нам исполнить “Колыбельную” Полины Гагариной, но мы отказались и выбрали “Родину” Трофима».

Зрителям девочка запомнилась исполнением песни Земфиры «Жить в твоей голове». По словам Виктора Старикова, идея участия в проекте принадлежит не семье, редакторы нашли Вику на её канале в YouTube и предложили приехать с условием, что споёт она именно эту песню Земфиры. Члены жюри Владимир Познер и Рената Литвинова оценили вокальные способности девочки, но при этом заявили, что она ещё слишком молода, чтобы петь такие «взрослые» песни, чем вызвали слёзы у конкурсантки.

«Мы бы эту песню вообще не пели бы, так как у Литвиновой с Земфирой, видимо, отношения какие-то. Она не только в её клипах снимается, но и... слухи разные ходят. Как она сказала, при ней нельзя петь песни Земфиры, так как это высокое искусство, которое никто не понимает», – пояснил Виктор Стариков.

Судьбу Виктории решил жребий, который позволил девочке пройти во второй тур.

«Как и в первый раз, Рената Литвинова опять на неё набросилась, сказала, что детям до десяти лет на шоу делать нечего, – рассказал папа Вики. – За нас заступился только наш земляк Сергей Светлаков, а Анне даже слово не дали сказать».

Сегодня вечером мама с дочкой возвращаются в Нижний Тагил. Дата эфира программы пока неизвестна.

Агентство новостей «Между строк»