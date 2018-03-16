ЦИК запретил полиции изымать направления у наблюдателей из штаба Алексея Навального

Глава Центризбиркома заявила, что никто не вправе изымать направления для наблюдения на выборах, пишет «Интерфакс». Так Элла Памфилова отреагировала на жалобы представителей штаба Алексея Навального на действия полиции.

«Они приходили и жаловались на то, что у них изъяли направления — это недопустимо! Если есть претензии правоохранительных органов к кому-то из них по своей линии — это их компетенция. Но никто не имеет права изымать эти направления», — заявила глава ЦИК.

Памфилова добавила, что будет лично контролировать ситуацию с колл-центром движения «Голос», которому в последний момент отказали в аренде помещения в день выборов.

«Никому никаких препятствий не создаём и не допустим», — сказала она.

Ранее в региональных штабах Навального рассказали, что полицейские проводят у них обыски под различными предлогами и в, частности, изымают бланки направлений на избирательные участки для наблюдателей. Так, координатора кемеровского штаба Ксению Пахомову задержали в московском аэропорту Шереметьево, когда она приехала на встречу с главой ЦИК. У Пахомовой начали искать направления, но затем отпустили.