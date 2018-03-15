Движению «Голос» отказали в аренде офиса для колл-центра в день выборов

Движению «Голос», занимающемуся защитой прав избирателей, отказали в аренде помещения для колл-центра, сообщил в Facebook член Совета движения Роман Удот. Арендодатель расторг договор о сотрудничестве после вмешательства «людей в погонах».

По словам Удота, владелец офиса, с которым уже был заключён договор, отказался от сотрудничества после того, как член «Голоса» оплатил через Сбербанк вторую линию интернет-связи для колл-центра.

«Тут же спецслужбы узнали адрес. Тут же была выпущена фальшивка, что это помещение снимает нежелательная организация "Открытая Россия"», — рассказал Удот.

По его словам, информация о том, что офис снимает якобы «Открытая Россия» появилась в Telegram-канале «Кремлёвская прачка». Член «Голоса» подчеркнул, что в публикации использовались фотографии проходящей в помещении «Лаборатории Данон». Затем на встречу с Удотом пришёл участковый «с угрюмым человеком в чёрной кожаной куртке». Полицейский рассказал о приказе проверить, кто арендует помещение в день выборов 18 марта, и показал распечатку с сайта Минюста со списком нежелательных организаций, где «Голоса» нет. После этого полицейский решил пообщаться с арендодателем, рассказал Удот.

«После разговора арендодатель выходит и с "изменившимся лицом бежит к пруду". "Мы вынуждены вам отказать", — говорит он. Дальше следует "спор хозяйствующих субъектов". Арендодатель безутешен. "Мы не можем вам предоставить помещение"», — рассказал член «Голоса».

В этот же день «Голосу» вернули деньги, которые организация ранее заплатила за помещение, объяснив это «ошибочным платежом».