ЦИК выразил готовность изучить жалобы на показ фильма «Крым» в «день тишины»

Центризбирком готов рассмотреть жалобы о наличии незаконной агитации в фильме «Крым», который Первый канал решил показать 17 марта, в «день тишины» перед президентскими выборами, со ссылкой на секретаря ЦИК Майю Гришину пишет «Интерфакс».

«Я не имела возможности посмотреть этот фильм, и мне трудно сказать, есть ли там признаки агитации. Но если кто-то считает, что его права будут нарушены, он вправе обратиться с жалобой в ЦИК, и мы внимательным образом её рассмотрим», — сказала она.

По словам Гришиной, пока в ЦИК жалоб на этот фильм не поступало.

О планах показать 17 марта фильм «Крым» Алексея Пиманова дирекция общественных связей Первого канала сообщила 5 марта. Картину о присоединении Крыма сняли при поддержке Минобороны и Минкультуры. В ней показан роман молодого человека из Севастополя и крымской журналистки на фоне событий весны 2014 года. В кинопрокат лента вышла в конце сентября прошлого года и сопровождалась скандалом, связанным с накруткой рейтинга ожидания на «Кинопоиске». Сейчас рейтинг фильма «Крым» на «Кинопоиске» составляет 3 балла из 10.

В «день тишины» запрещена любая агитация за участников предстоящих выборов.