Цифровые пропуска внедрят ещё в 21 регионе России

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 субъекте РФ. Эти регионы сами подали заявки на подключение к ней, сообщило Министерство коммуникации и связи.

На первом этапе к платформе подключатся семь регионов: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели к ним добавятся ещё 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Технология будет работать на базе мобильного приложения «Госуслуги СТОП коронавирус» от Минкомсвязи, которое уже используют для выдачи цифровых пропусков в Подмосковье (в Москве внедрено другое технологическое решение). Приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» появилось в магазинах App Store и Play Market 12 апреля — оно предлагает авторизоваться через аккаунт в госуслугах, заполнить анкету и сделать селфи. Технический директор Red Shield VPN Владислав Здольников назвал приложение небезопасным — по его словам, персональные данные, которые оно собирает, индексируются поисковиками.

На данный момент цифровые пропуска для выхода из дома действуют в Москве, Подмосковье и ещё ряде регионов России. 22 апреля мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести их по всей стране.

По итогам пилотирования решения Минкомсвязи России в Московской области с 13 апреля 2020 года оформлено более 900 тысяч постоянных цифровых пропусков, ежедневно выдается около 400 тысяч разовых пропусков. Отработаны технологии взаимодействия с системой цифровых пропусков города Москвы.