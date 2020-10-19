Что удалось сделать Владиславу Пинаеву на посту мэра Нижнего Тагила за два года (ИНФОГРАФИКА)

С момента вступления Владислава Пинаева в должность мэра Нижнего Тагила прошло уже два года. За это время город изменился. В муниципалитете пока не удалось до конца решить вопросы с водой, сортировкой мусора и бродячими собаками. Но в то же время были отремонтированы десятки дорог, построены детские сады с ясельными группами и школы, созданы новые зоны отдыха. Об этих и других ключевых изменениях в городе – читайте в тексте АН «Между строк» с понятной и красноречивой инфографикой.

За последние два года в Нижнем Тагиле было отремонтировано более 50 дорожных участков. Это удалось сделать благодаря попаданию муниципалитета в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При этом в следующем году ремонт улиц по программе БКАД продолжится. Всего до 2024 года в городе планируется привести в порядок 118 км автомобильных дорог. Такой масштабной замены асфальтобетонного полотна не было в Тагиле за всю его историю. Завтра, 20 октября, в Нижний Тагил приедет министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, чтобы оценить выполнение важного нацпроекта.

Развивается и транспортная система Нижнего Тагила. В трамваях, наконец, появилась возможность оплаты проезда при помощи банковской карты. Скоро по улицам города пойдут три низкопольных трамвайных вагона модели 71-415, с системами видеонаблюдения и USB-разъёмами для зарядки телефонов. В городе установлены остановочные павильоны, а также введена новая маршрутная сеть.

С 2019 по 2020 годы в Тагиле благоустроили свыше 13 дворовых и общественных территорий. Реконструированы парк Победы на ГГМ, Пионерский сквер и площадь у торгового центра по улице Зари на Вагонке. На пустыре в самом центре города открылся парк Народный. Создана спортплощадка в Девятом посёлке, уникальный экопарк на Муринских прудах площадью 7,5 га. Последний проект реализовали благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» за 95 млн рублей. Сейчас обсуждается его озеленение экопарка. Предполагается, что каждое 1 сентября ученики школы № 100 будут сами сажать деревья на общественной территории, а затем следить за ними до выпуска из учебного заведения. Это позволит создать дубовые, яблочные или липовые аллеи в парке.

Почти за миллиард рублей в Нижнем Тагиле была построена школа № 100 на 1200 мест в микрорайоне «Муринские пруды». Она укомплектована самым современным оборудованием, имеет 4 игровые комнаты и 2 спальни для ослабленных детей, медицинский блок, где есть кабинет стоматолога, 5 спортзалов, столовую на 600 мест и актовый зал на 480 зрителей. Капитально отремонтированы школы № 72 и № 85 (сейчас работы завершаются). У православной гимназии и Центра образования № 1 появились площадки для занятия спортом.

Построены 3 детских сада с ясельными группами. В ближайшие годы планируется возвести ещё 2 новых дошкольных учреждения.

За последние два года организовано современное уличное освещение в исторической части Нижнего Тагила, на Голом Камне, Старой Гальянке, а также в посёлках: Ольховка, Руш, Фотеево, Запрудный, Горбуново. В частном секторе и на территориях детских садов и школ устанавливаются контейнерные площадки для накопления твёрдых коммунальных отходов.

В городе в 2019 и 2020 годах отремонтировано 89 многоквартирных домов. В этом году ЗАО «Стройкомплекс» досрочно завершило капитальные ремонты 44 многоквартирных жилых домов. Специалисты компании-подрядчика обновили в зданиях 39 крыш, 22 фасада и 29 подвальных помещений. Во многих домах также привели в порядок системы электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения.

Сейчас в Нижнем Тагиле ведётся строительство моста через Тагильский пруд. Путепровод появится на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Он будет иметь арочные конструкции, четыре полосы и «умную» подсветку. При строительстве моста планируется использовать продукцию и мощности Нижнетагильского металлургического комбината. При этом ЕВРАЗ вложит в создание инфраструктурного объекта 1,3 млрд рублей.

Мост через Тагильский пруд изначально планировалось построить к 300-летию Нижнего Тагила, которое будет отмечаться в 2022 году. Однако из-за затянувшихся конкурсных работ и экономического кризиса из-за коронавируса сроки его возведения могут быть продлены. Также к празднованию юбилея города приурочены: реставрация «Единого многофункционального музейного центра»; капремонт Нижнетагильской филармонии, Молодежного театра и Дома Окуджавы; строительство многофункционального легкоатлетического манежа на Вагонке, а также благоустройство нескольких общественных территорий, в том числе сквера за ДК «Юбилейный» и лесопарковой зоны «Пихтовые горы».