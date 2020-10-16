В Нижний Тагил приедет свердловский министр транспорта и дорожного хозяйства, чтобы оценить качество ремонта моста и дорог в рамках нацпроекта БКАД

Во вторник, 20 октября, в Нижний Тагил приедет министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, чтобы посетить открытие моста на пересечении улиц Мира и Серова и также проверить реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Мы не просто оправдали доверие, которое нам оказано с точки зрения включения Нижнего Тагила в реализацию проекта безопасные и качественные дороги, мы выполнили все объёмы работ, которые запланировали, в срок. Получили 125 млн на ремонт пяти дополнительных дорог и сделали их. Работы по улице Серова мы заканчиваем во вторник, в это время торжественно пройдут КАМАЗы в сопровождении общественников, мотоциклистов, водителей» - говорит глава города Владислав Пинаев.

Также мэр отмечает, что в истории города не было такого дорожного строительства никогда: за два года в Нижнем Тагиле сделали 52 дороги. Независимая саратовская компания «Инфраструктура» при проверке качества дорог не нашла серьёзных недостатков.