Движение автотранспорта по отремонтированному мосту на проспекте Мира в Нижнем Тагиле полностью восстановлено. Трамваи пустят на следующей неделе 

Трамвайное движение по мосту на улице Мира возобновится на следующей неделе. Об этом АН «Между строк» рассказал директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов. По словам представителя подрядчика, все основные работы на путепроводе уже закончены и необходимо время, чтобы затвердел бетон в районе трамвайных путей.

«В настоящее время движение автомобилей и пешеходов по путепроводу открыто в обе стороны, — говорит Абдулов. — Окончательно доделали тротуары, привели их в порядок. Что касается трамваев, их движение пока не открыто в связи с тем, что в начале этой недели в основание путей залили бетон, а по технологии нужно теперь выдержать неделю, чтобы всё затвердело. Поэтому трамваи запустятся только на следующей неделе. Что касается движения по улице Серова — там всё уже сделано, включая разметку. 20 октября к нам приезжает министр транспорта Свердловской области, и мы решили приурочить открытие участка к закрытию сезона и в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”».

Напомним, реконструкцией путепровода занимается «УБТ-Сервис». Начальная цена контракта составила 30,38 млн рублей. Работы должны быть завершены к 31 августа, но после вскрытия дорожного полотна были выявлены нарушения, допущенные предыдущими строителями моста. На путепроводе, который уже несколько лет находится в неудовлетворительном состоянии, отсутствовал выравнивающий слой. Гарантия на путепровод составит 8 лет.