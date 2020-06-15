Проспект Мира начнут закрывать из-за ремонта моста на этой неделе

Проспект Мира начнут закрывать для ремонта проходящего по нему путепровода уже в конце этой недели. Ограничивать автомобильное движение на дороге планируется по полосам, чтобы максимально минимизировать неудобство для водителей. Об этом АН «Между строк» рассказал директор «УБТ-Сервиса» Гаджи Абдулов. Именно эта компания займётся приведением в нормативное состояние моста по проспекту Мира.

Сегодня и до осени в Нижнем Тагиле закроют также часть улицы Серова (от улицы Пархоменко до улицы Грибоедова). Согласно постановлению администрации города, участок должны были перекрыть ещё 12 июня. Но из-за затянувшегося согласования схемы организации дорожного движения со Службой заказчика горхозяйства и ГИБДД сроки пришлось перенести.

За ремонт путепровода на проспекте Мира «УБТ-Сервису» заплатят 30,38 млн рублей. Работы должны начаться в ближайшее время. Необходимую документацию для приведения в порядок путепровода через автодорогу по улице Серова разработало ООО «Маскот». Подрядчику предстоит самостоятельно организовать временные присоединения коммуникаций на период ремонта, установить на объекте систему видеонаблюдения. Компания может привлечь для производства работ субподрядчиков, однако ответственность за выполненный ремонт в конечном итоге будет нести именно она. Объект необходимо сдать до конца этого лета. Гарантия на путепровод составит 8 лет.