В Нижнем Тагиле досрочно отремонтировали 44 многоквартирных дома

ЗАО «Стройкомплекс» досрочно завершило капитальные ремонты 44 многоквартирных жилых домов в 2020 году. Специалисты компании-подрядчика обновили в зданиях 39 крыш, 22 фасада и 29 подвальных помещений. Во многих домах также привели в порядок системы электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Системы теплоснабжения заменили в 33 зданиях, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии. За все работы сотрудникам ЗАО «Стройкомплекс» заплатили 333,5 млн рублей.

Подрядчик не переставал работать на объектах, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции и введение весной в Свердловской области ограничительных мер. Это позволило сохранить заданный с начала года темп капитальных ремонтов, не отставать от графика работ. На 1 октября 21 дом уже был передан в эксплуатацию.

Напомним, сейчас разыгрывается конкурс на ремонт восьми многоквартирных домов в Нижнем Тагиле в 2021 году за 106,5 млн рублей. Дороже всего обойдётся ремонт большого дома № 10/15 на проспекте Строителей. Там за 32,8 млн рублей отремонтируют крышу, утеплят чердачное перекрытие, приведут в порядок систему теплоснабжения.