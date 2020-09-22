В Нижнем Тагиле на капитальный ремонт восьми многоквартирных домов потратят более 100 млн рублей

Свердловский фонд содействия капитальному ремонту ищет компанию-подрядчика для ремонта восьми многоквартирных домов в Нижнем Тагиле. Электронный конкурс размещён на сайте госзакупок. На работы планируется потратить 106,5 млн рублей.

Дороже всего обойдётся ремонт большого дома № 10/15 на проспекте Строителей. Там за 32,8 млн рублей отремонтируют крышу, утеплят чердачное перекрытие, приведут в порядок систему теплоснабжения. В других домах также отремонтируют подвальные помещения, наладят работу систем электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения.

Победителя электронного конкурса планируется определить в начале ноября. Все ремонтные работы должны быть закончены не позднее 24 декабря 2021 года.

Напомним, в конце осени прошлого года контракт на ремонт 44 многоквартирных домов в Нижнем Тагиле выиграла компания ЗАО «Стройкомплекс». За все работы ей заплатят 333,5 млн рублей. Уже отремонтировано 33 здания. Полностью завершён ремонт крыш, а также замена внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения.