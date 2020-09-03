В Нижнем Тагиле капитально отремонтировали с начала года уже 33 многоквартирных дома

С начала 2020 года в Нижнем Тагиле капитально отремонтировали уже 33 из 44 запланированных для приведения в порядок многоквартирных домов. Объём выполненных работ, по данным управления ЖКХ при мэрии, составил на начало сентября 92%. Полностью завершён ремонт крыш, а также замена внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. В 15 домах из 22 строители обновили фасады, в 23 из 29 зданий приведены в порядок подвальные помещения, уточнили АН «Между строк» в пресс-службе тагильской администрации.

«На 33 объектах запланированные работы полностью выполнены. 16 домов переданы в эксплуатацию, с подписанием актов сдачи-приёмки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома», — рассказал замначальника управления ЖКХ Павел Лопатников.

Напомним, контракт на ремонт 44 многоквартирных домов в Нижнем Тагиле выиграла в конце осени прошлого года компания ЗАО «Стройкомплекс». За все работы ей заплатят 333,5 млн рублей. В 2019 году Тагил стал первым среди городов Свердловской области, где досрочно завершились капитальные ремонты многоквартирных домов. К концу сентября «Стройкомплекс» успел закончить ремонт всех 45 жилых зданий. Большинство жителей отремонтированных домов оказались довольны результатом. Были выявлены, правда, и некоторые недочёты — например, слишком высокий подъём на крыльцо, отсутствие пандусов и других элементов, необходимых для обеспечения доступной среды.