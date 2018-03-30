Членам «Христианского государства» дали два года колонии за акцию «За "Матильду" гореть»

Хамовнический суд Москвы приговорил активистов организации «Христианское государство» к двум годам колонии общего режима по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката Алексея Учителя в рамках акции «За "Матильду" гореть», пишет «Интерфакс».

Фигурантами дела являются Юрий Калинин (брат лидера «Христианского государства» Александра Калинина), а также активисты организации Александр Баянов и Денис Манталуца. Суд признал их виновными в поджоге. Дело рассматривалось в особом порядке (без исследования доказательств), поскольку все обвиняемые признали вину и заключили сделку со следствием. Прокурор просил суд приговорить обвиняемых к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, в сентябре 2017 года в Москве у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссёра Алексея Учителя, загорелись два автомобиля. Рядом были разбросаны листовки с лозунгом «За "Матильду" гореть». Калинин, Баянов и Манталуца были задержаны вскоре после этой акции.

Организация «Христианское государство» получила известность после того, как в начале 2017 года разослала письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката фильма о романе императора Николая Второго «Матильда», угрожая, что «кинотеатры начнут гореть».