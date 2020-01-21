Член рабочей группы по поправкам в Конституцию предложил создать «казачью милицию»

Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда предложил внести изменения в статью 132 и закрепить в ней понятие «казачья милиция», пишет Znak.com.

По словам Долуды, у муниципалитетов в регионах «средства на охрану [населения] есть, а вот сил нет».

«[Необходимо] внести изменения и разрешить муниципалитету формировать казачью милицию. Мы таким образом высвободим силы МВД для борьбы с преступлениями», — уверен атаман.

Долуда отметил, что члены казачьего общества (а их, по его словам, 180 тысяч) «в большинстве своём» поддержат изменения, потому что этот вопрос «давно уже созрел». Особое внимание член рабочей группы обратил на обновлённую статью 79, которую президент Владимир Путин предлагает дополнить словами о том, что «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в России».

«Слишком много международных организаций через разные акты пытается порулить, поуправлять нашей страной. Хватит. Пора поставить точку. Достаточно! Пусть занимаются своими делами. Не надо нам грозить пальчиком и обещать санкциями. Осточертело!» — высказался казачий атаман.

Напомним, накануне президент Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы ряд поправок в Конституцию России — изменения коснулись статей о полномочиях Госдумы, Совфеда, президента, премьер-министра. Планируется, что сегодня внесённые Путиным поправки рассмотрит Совет думы. Депутаты приступят к обсуждению обновлённого варианта Конституции 23 января.