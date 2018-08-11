Чистая вода, супермузей, здоровые дети и богатые взрослые. 10 главных мечтаний Нижнего Тагила

Самые главные пожелания Нижнему Тагилу звучат со вчерашнего дня: когда в город приехала делегация из областного правительства с главой региона, когда проходило торжественное собрание в драме, на крыльце театра и со сцены ВИПы произнесли огромное количество пожеланий, исполнение которых сделало бы наш город городом мечты. Мы собрали наиболее интересные.

Во время тестирования трамвая нового образца от «Уралтрансмаша» прямо у театра многие журналисты и прохожие ждали заявления, что это подарок городу. Вчера не случилось. Пока остаётся в списке мечтаний.

«Это совершенно новый образец трамвая, который будет эксплуатироваться здесь, в Нижнем Тагиле, а впоследствии даст ход развитию строительства трамваев на всём Урале. Я в этом уверен. Нижний Тагил недаром известен на всю страну и весь мир как производственное сердце Урала. Передовик и новатор, он всегда справлялся со всеми вызовами и политическими преобразованиями. В городской администрации сформирована эффективная команда профессионалов, способная воплотить в жизнь планы развития Нижнего Тагила», — отметил глава региона Евгений Куйвашев.

Главный тагильский полицейский Ибрагим Абдулкадыров на торжественном собрании получил знак отличия и удостоверение почётного гражданина города. Полковник мечтает о том, чтобы Нижний Тагил стал самым комфортным и безопасным муниципалитетом, и обещает сделать для этого всё возможное. Солидарен с ним и прокурор Ленинского района Владимир Мартынов.

«Мечтаю, чтобы люди всегда работали, зарплата платилась вовремя. Чтобы в домах жителей Нижнего Тагила из кранов бежала хорошая вода. И мы, конечно, предпримем все необходимые меры прокурорского реагирования для того, чтобы жителям города жилось лучше», — сказал прокурор Владимир Мартынов.

Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев надеется реализовать в ближайшем будущем множество проектов, среди них — создание в городе супермузея, который станет точкой притяжения туристов со всей России, а также из-за рубежа.

«Шесть детских садов, легкоатлетический манеж, полностью восстановленные, реконструированные здания завода-музея, основанного династией Демидовых. По Театру кукол тоже хотелось бы, но не факт, что всё это дело получится. Больше всего мне хочется сделать заводоуправление, честно скажу. Сделать супермузей, который будет достоин российского образца. И тогда он станет просто изюминкой Свердловской области. Мы очень много говорим об индустриальном наследии, но не до конца понимаем, что это. Это не заводы, это архитектура. А таких зданий, комплексов уже практически не осталось в РФ. И если мы восстановим полностью все четыре корпуса, будем развивать туризм полным ходом. С губернатором мы сегодня этот вопрос обсудили. При формировании бюджета на следующий год мы деньги на проектирование полностью заложим. В 2019 году делаем проект, он очень серьёзный», — говорит Владислав Пинаев.

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина мечтает о повышении благосостояния тагильчан, и у города, считает она, в ближайшее время появится возможность исполнить эту мечту.

«Уникальное предложение для развития города — получить статус территории опережающего социально-экономического развития. Эта заявка, как вы знаете, уже отправлена в Министерство экономического развития РФ, и на рассмотрении, я уверена, нам подтвердят эту заявку. Это, по сути, вторая экономика города», — отметила Людмила Бабушкина.

«Во многих театрах есть малая сцена — это выражение творчества в малой форме, это очень большой ресурс, очень большой резерв. Моя мечта — и уже есть задел — мы хотим открыть свою малую сцену. На Ленина, 31 у нас есть подсобные помещения, где сейчас залы для декораций и гаражи. Вот сейчас мы работаем по всем направлениям, чтобы эту мечту осуществить, уже обсудили проект с архитектором города. Мы делаем надстройку, делаем третий этаж стеклянный. И когда вы будете по улице идти вечером, будете видеть, что там происходит действие. Это будет такая изюминка. Но самое главное то, что очень много режиссёров смогут исполнять свои задумки на этой малой сцене. А что касается города, то хочется, чтобы темпы не сбавлялись, чтобы хорошее настроение было у тагильчан. Это зависит и от того, какая архитектура нас окружает, какой уровень культуры, чистоты. Хочется жить в цивилизованном городе, и я думаю, что к этому мы и идём. Я город свой люблю очень», — поделилась мечтами директор драмы Ольга Анисимова.

Спикер Нижнетагильской гордумы Алексей Пырин, работавший ранее директором по персоналу ЕВРАЗ НТМК, как никто другой, понимает, что ключевой ресурс развития Нижнего Тагила — это люди.

«Всё банально. Мечтаю о том, чтобы молодёжи было больше в городе. Чтобы после школ 85% выпускников не уезжали, как сейчас происходит, а поменялась картинка. Это самое главное. И всё будет в городе сразу», — отмечает председатель Нижнетагильской гордумы Алексей Пырин.

«Я мечтаю о том, чтобы те люди, которые живут в Тагиле, продолжали верить в Тагил. Тагил был, есть и будет лучшим городом на всей земле. А у тех, кто начинает сомневаться в Нижнем Тагиле, в его развитии — сомнения развеялись», — говорит депутат Госдумы РФ Алексей Балыбердин.

Член Совета Федерации и первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель уже много лет мечтает создать под Нижним Тагилом «уральский Куршевель» и с удовольствием говорит об этом при каждом удобном случае.

«Когда я приезжаю в Тагил, у меня резко меняется настроение — в лучшую сторону. Здесь прожито 25 лет, первые мои трудовые шаги начинались здесь. Тагильчане — особые люди, потому что это самый трудовой город в Свердловской области, он состоит из одних промышленных предприятий. Я рад, что город растёт, у него замечательное будущее. Евгений Владимирович Куйвашев принял решение по “Горе Белой” — там будет создан кластер, международный центр, и вкладываются очень серьёзные средства. Там столько видов спорта, можно Олимпийские игры проводить. Это правильно, потому что тагильчане — трудяги, но они должны иметь место и для отдыха», — отмечает Эдуард Россель.

Ещё одну мечту-долгострой лелеет председатель комитета свердловского Заксобрания по соцполитике Вячеслав Погудин. Она о детской многопрофильной больнице в Тагиле, строительство которой было заморожено в 1998 году из-за недостатка финансирования.

«Этим планам уже 20 лет. Но из года в год и изо дня в день потребность в детской многопрофильной больнице становится только острее. Потому что это дети. Сегодня в наших существующих детских больницах работают замечательные врачи и медсёстры, но это всё уже вчерашний день. Нет возможности дать детям современные комфортные условия, новые технологии, используемые для обследования и лечения. Нижний Тагил всегда славился тем, что в сфере педиатрии, оказании медпомощи детям был самодостаточен. И неправильно будет, если детям придётся ездить в Екатеринбург по каждому случаю заболевания. Это очень важная проблема. И она зависит от решения всех властей — и областного, и федерального уровня. Я, как депутат, пытаюсь с коллегами сделать всё возможное для того, чтобы эта стройка возобновилась. И это моя мечта», — говорит Вячеслав Погудин.

Директор нижнетагильского цирка Руслан Марчевский очень хочет, чтобы каждый тагильский ребёнок был не только здоров, но и счастлив.

«Я всегда мечтал и старался идти к тому, чтобы в городе было как можно больше мест именно для детей, где ребёнок почувствует себя ребёнком. Мы знаем непростые условия жизни многих людей, видим, какие родители бывают. Честно говоря, у детей не так много счастья, именно детского, которое они заслуживают. Наверное, я мечтаю о таком большом, многофункциональном детском центре, где ребёнок сможет бегать, беситься и кричать. Недавно появился рядом с Depo центр, но это не то — не все, к сожалению, могут себе позволить его посещение. Центр должен быть доступен. И это та мечта, к которой я давно стремлюсь, но всему своё время», — говорит Руслан Марчевский.

Накануне пятеро тагильчан, кто мечтал сделать Нижний Тагил чуть лучше и кто трудился ради этого долгие годы, получили знаки «За заслуги перед городом». Это заслуженная артистка России Иза Высоцкая (посмертно, награду получил сын тагильчанки), начальник механосборочного производства АО «НПК «Уралвагонзавод» Сергей Альбрехт, директор МАДОУ ДС «Радость» Елена Городилова, генеральный директор АО «Химический завод «Планта» Николай Князев и главный конструктор АО «Уралкриомаш» Александр Мазо. Обладателем премии «Тагильский характер» стала многократная паралимпийская чемпионка Михалина Лысова.