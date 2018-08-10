Губернатор Куйвашев прибыл в Нижний Тагил. Без полпреда Цуканова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прибыл с рабочим визитом в Нижний Тагил во второй половине дня, сразу после проведения заседания областного правительства. Новый полпред президента в УрФО Николай Цуканов, которого также ожидали в Тагиле, не приехал. Вместе с врио главы Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, региональным министром строительства и замминистра образования Куйвашев посетил строящуюся школу на 1200 мест на Муринских прудах.

Строительные работы ведутся на этом объекте с ноября прошлого года. Там завершается прокладка теплотрассы, полностью проведена линия электроснабжения, уложены сети водоснабжения и канализации. Монолитная коробка здания, которую возводит ООО «Урал Инжиниринг», ещё не готова. Верхний четвёртый этаж здания подрядчик обещает сдать в сентябре этого года. В мэрии утверждают, что к 2019 году новая школа будет готова, правда для этого нужно ещё получить денежные средства из области.

Напомним, в бюджете на этот год мэрия заложила муниципальные госгарантии на 400 миллионов рублей подрядчику ООО «Урал Инжиниринг», который займётся созданием школы на 1200 мест в микрорайоне Муринские пруды. Всего на строительство учебного заведения планируется потратить около миллиарда рублей.

После посещения школы Куйвашеву продемонстрировали возможности нового интерактивного информационного стенда о достопримечательностях Нижнего Тагила возле горадминистрации.

После этого вместе с главным претендентом на пост мэра Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым губернатор отправился общаться в мэрию, без журналистов. Представители СМИ снова увидят главу региона незадолго до торжественного собрания в Драматическом театре, которое начнётся в 16:00, — возле драмы Куйвашев и Пинаев должны осмотреть новый трамвай 71-412, который сейчас проходит испытания в Нижнем Тагиле. Трамвай изготовлен «Уралтрансмашем» в рамках программы «Доступная среда».

Сегодня же стало известно, что экс-глава города Сергей Носов не сможет принять участие ни в торжественном собрании, ни в самом праздновании дня города. По словам его бывших подчинённых, сейчас врио главы Магаданской области находится в Якутии.