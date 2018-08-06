В Нижнем Тагиле появился интерактивный информационный стенд

Сегодня специалисты управления городским хозяйством мэрии установили в Театральном сквере интерактивный информационный стенд о достопримечательностях Нижнего Тагила. Как сообщает ИА «Все новости», на стенде имеются указатели важных городских объектов — железнодорожный вокзал, цирк, Драматический театр, площадь Молодёжи, сквер Горного колледжа. С помощью сенсорной панели пилона можно выйти на сайт нижнетагильского Центра развития туризма и получить информацию о «Малахитовой линии». Здесь же доступны карта города, 3D-панорамы, аудиогид, вызов такси и кнопка экстренного вызова оперативных служб.

Три интерактивных стенда были подарены Нижнему Тагилу ко Дню города на «Иннопроме-2018». Два других пилона будут размещены в районе музея «Демидовская дача» и у подножья Лисьей горы, уточняют в телекомпании «Телекон».

Отметим, что подобные стенды для навигации будут установлены и в Шарташском лесопарке Екатеринбурга.