Число пострадавших от отравления подсолнечным маслом в Ульяновске выросло до 11 человек

В Ульяновске ещё пять человек госпитализировали из-за отравления подсолнечным маслом, пишет «Интерфакс-Поволжье». Общее число пострадавших выросло до 11 человек, двое из них скончались.

Новые пострадавшие — трое взрослых и двое детей. В крови пострадавших обнаружили кумарин — вещество, используемое в качестве основы для крысиного яда. Дети употребляли масло после термической обработки, поэтому у них нет сильных повреждений.

По факту отравления людей завели дело о производстве и сбыте товаров ненадлежащего качества, которые повлекли смерть двух или более человек. По версии следствия, все пострадавшие употребляли домашнее подсолнечное масло — в семечках, из которых его сделали, был крысиный яд. Власти Ульяновска призвали жителей не покупать масло без этикеток, а остатки продукции, которую продавали в регионе и из-за которой, предположительно, пострадали люди, изъяли.