В Ульяновске семь человек госпитализировали после отравления подсолнечным маслом. Один из пострадавших умер

В Ульяновске госпитализировали семь человек после отравления неизвестным веществом — предположительно, это было подсолнечное масло домашнего производства, со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона пишет ТАСС.

Пресс-служба отмечает, что пострадали пятеро взрослых и двое детей, все они «связаны между собой родственными или служебными отношениями». По словам министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко, основной симптом у пациентов — «кровотечения различной локализации». Он подчеркнул, что правоохранительные органы проинформированы о ситуации.

По данным РИА Новости, один пострадавший умер. По информации Mash, люди купили масло у местного бизнесмена на рынке. Предположительно, семечки, из которых оно было произведено, были отравлены крысиным ядом.