В Ульяновске умер второй пострадавший от массового отравления

В Ульяновске следователи начали проверку в связи с госпитализацией семи горожан с симптомами отравления, двое из которых уже скончались, со ссылкой на региональное управление СК пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в больницы Ульяновска попали семь человек с кровотечениями. По данным областного Минздрава, они либо родственники, либо коллеги. Среди отравившихся двое детей, по оценке врачей, угрозы их жизни нет, отмечают в СК.

Следователи проверяют версию, по которой люди отравились растительным маслом кустарного приготовления. Уголовное дело по данному факту ещё не возбуждено. Старший помощник прокурора области Василий Зима уточнил, что отравилась семейная пара, родители супругов, двое детей и знакомый. По словам прокурора, все они употребили подсолнечное масло, которое приобрели ещё 1,5 месяца назад у отца семейства, который изготовил продукт самостоятельно и тоже отравился. Зима назвал домыслами версии журналистов об отравленных ядом семечках подсолнечника и предложил дождаться результатов экспертизы.