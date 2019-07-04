Чиновников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве на 360 миллионов рублей

В отношении чиновников Министерства образования и науки возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в связи с тем, что на создание системы оценки научной деятельности ушло 364,7 миллиона рублей, однако контракты так и не были выполнены, со ссылкой на собственный источник пишут «Известия». Возбуждение дела подтвердили в следственном управлении по ЦАО.

По данным собеседника, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три госконтракта на создание системы в рамках федеральной целевой программы, однако она так и не заработала. Первый контракт — на 90 миллионов рублей — Минобрнауки заключило с PwC в России, это произошло в ноябре 2012 года. Компания должна была создать информационную систему для сбора, верификации и обновления данных о результатах научной деятельности. Приём работ подписывал партнёр, руководитель центра компетенций PwC в области IoT в России Юрий Пуха. Несмотря на то, что систему сдали, она не работала. В феврале 2014 года и июле 2015 года Минобрнауки заключило ещё два контракта с «Государственной публичной научно-технической библиотекой России» на 274,7 млн рублей.

Среди фигурантов дела — руководитель ведомственного департамента науки и технологий Сергей Салихов и замдиректора департамента управления программами и конкурсными процедурами Ольга Лесина, которая в 2013 году была председателем комиссии, утвердившей контракт с PwC.

В PwC отказались комментировать контракты Минобрнауки. В Государственной публичной научно-технической библиотеке России утверждают, что все обязательства выполнены. Там уточнили, что работа была направлена на «обеспечение международными и российскими лицензионными данными ведущих индексов о публикационной активности российских учёных».