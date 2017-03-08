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09 Мар 2017 13:14 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Чиновники показали, каким станет парк отдыха на Тагилстрое после реконструкции

Заросший и требующий ремонта парк культуры и отдыха на улице Металлургов реконструируют уже в этом году, сообщил АН «Между строк» начальник управления архитектуры и градостроительства Константин Никкель. Согласно проекту, на территории планируется установить новые детские площадки, летнее кафе и мобильные туалетные кабины. Кроме того, в парке появятся площадки для отдыха велосипедистов, а также для занятий воркаутом, баскетболом, волейболом и теннисом, будет создана аллея скульптур. Реконструкция коснётся фонтана, сцены, танцевальной и скейт-площадок.  

«Хотелось бы немножко изменить трассировку пешеходных дорожек, сделать велосипедные дорожки. Также нужно сделать в парке ещё несколько детских площадок, площадки для занятия спортом, для воркаута, под аттракционы площадки. Должно получиться интересно, тагильчанам будет где погулять и отдохнуть», – пояснил Никкель.

В проекте отмечается, что в парке необходимо менять существующее тротуарное покрытие и восстановить ограждение. Сейчас решается вопрос о том, кто возьмёт на себя расходы по благоустройству популярного места отдыха тагильских металлургов. Скорее всего, им станет местный благотворительный фонд «Уютный город», который был создан в апреле 2013 года и выделил на инфраструктурные и другие проекты Нижнего Тагила за это время десятки миллионов рублей.

Этот парк возле ДК НТМК в 2015 году ЕВРАЗ отдал в управление муниципалитету. Отмечалось, что в течение пяти лет металлургический комбинат ежегодно будет вкладывать 1,8 миллиона рублей на его содержание.

«Парк культуры Тагилстроевского района – одно из популярных мест отдыха жителей. Его реконструкция позволит улучшить инфраструктуру парка, сделать отдых людей интересным и приятным. ЕВРАЗ НТМК, в свою очередь, продолжит оказывать финансовую помощь администрации Нижнего Тагила в содержании парка», – сообщили АН «Между строк» в пресс-службе НТМК.

Агентство новостей «Между строк»

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