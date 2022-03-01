Четвероклассник из Политехнической гимназии Нижнего Тагила придумал благотворительную акцию для бездомных животных

Четвероклассник Политехнической гимназии Нижнего Тагила Вова Паршин придумал благотворительную акцию для помощи животным, живущим в приюте, и назвал её «Лапка в сердце». Учащиеся гимназии помогли приюту «Дай шанс», который четыре года назад своими силами на Руднике открыла 26-летняя девушка.

В благотворительной акции «Лапка в сердце» в Политехнической гимназии поучаствовали около 450 школьников и их семей. Большую активность, по словам педагогов, проявили ученики средних классов. За несколько месяцев школьники собрали корм и другие необходимые вещи для четвероногих из приюта.

Об акции, придуманной Вовой, узнала вся школа: мальчик рассказал о своей задумке в эфире традиционного для гимназии телеурока, который показывают по понедельникам.

«Мы придумали эту акцию, чтобы как можно больше людей увидели, что помочь может каждый. И идеей заразились многие. Мы сделали полиграфическую продукцию, распечатали листовки, сделали значки. Обо всём этом мы рассказывали в интернете, и многие знакомые из других городов стали писать, что тоже хотят проводить подобное у себя», — рассказывает мама школьника Александра.

Любовь к животным Вове прививает его мама. Также она помогает сыну вести аккаунт в Instagram, где они вместе рассказывают о жизни своей собаки по кличке Лили. В своём блоге семья делится историей, как, несмотря на критику людей, взяла собаку с улицы.

Вова Паршин и его семья познакомились с Анной Кондрашиной, создательницей приюта «Дай шанс», прошлым летом. С этого времени они стали помогать девушке, приезжать в гости в приют и выгуливать некоторых собак на поводке.

«Я мечтаю о том, чтобы благотворительная акция “Лапка в сердце” появилась в каждой школе, чтобы ребята с юного возраста учились отзывчивости, неравнодушию, росли добрыми и ответственными. И быть может, тогда вырастет поколение взрослых людей, которые будут с уважением относиться к животным», — пишет Вова в своём Instagram.

Анна Кондрашина, приюту которой помогли школьники Политехнической гимназии, ездит в детские дома, где учит ребят общаться с животными. А недавно девушка выиграла президентский грант на создание в Нижнем Тагиле центра, в котором можно будет стерилизовать животных и посещать занятия с кинологами. В приюте, делится девушка, всегда нужна помощь: прибить полки, погулять с животными. Связаться с Анной можно по телефону 8 (922) 659-71-98 или написать ей в соцсети «ВКонтакте».