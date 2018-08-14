Черноисточинский пруд снова затянуло сине-зелёными водорослями

Черноисточинский пруд, который снабжает в Нижнем Тагиле питьевой водой жителей Гальянки и Вагонки, снова затянуло сине-зелёными водорослями. Об этом на своей странице в Facebook написал экологический активист Андрей Волегов. Он также выложил в соцсети фотографии «загнивающего» водоёма.

«Черноисточинский пруд “зацвёл”, вызвано цветением сине-зелёных водорослей. Молодец, что простоял почти до середины августа и не пустился в “болезнь” в середине июля, как было в прошлые года. А может быть, и действительно весна и лето в этом году на месяц позже пришли в наши края», – написал Волегов.

Сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, развиваются в Черноисточинском пруду уже на протяжении нескольких лет. Из-за недостатка кислорода, высокой концентрации аммиака и ионов аммония в водоёме гибнет рыба. В начале августа администрация Нижнего Тагила объявила о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилища на 14 лет. Его объектами станут «Западная» и «Южная» станции подготовки питьевой воды, они будут реконструированы и оснащены современным оборудованием. В мэрии рассчитывают на то, что концессия позволит Нижнем Тагилу в будущем избежать возможной экологической катастрофы.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области разработало проект экологической реабилитации Черноисточинского пруда. В случае включения регионального проекта в национальный, его реализация начнётся уже в январе 2019 года. В 2018 году на мероприятия по оздоровлению Черноисточинского пруда из бюджета региона было выделено свыше 50 миллионов рублей. В ближайшее время планируется завершить работы по капитальному ремонту ГТС в посёлке Черноисточинск.

Напомним, в этом году Нижний Тагил даже попал в новые «майские указы» президента РФ Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что правительство обязано обратить внимание на проблемы экологии в загрязнённых промышленных центрах, в число которых входит второй по величине город Свердловской области.