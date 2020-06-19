Через неделю Владислав Пинаев впервые отчитается перед депутатами за год самостоятельной работы на посту мэра Нижнего Тагила (ИНФОГРАФИКА)

25 июня Владислав Пинаев впервые отчитается перед депутатами Нижнего Тагила за полностью отработанный им год (2019-й) в качестве главы города. В 2018-м он отработал на посту мэра лишь полгода. Часть народных избранников уже познакомилась с важным документом на постоянных думских комиссиях, которые прошли на этой неделе. Журналистов из-за пандемии коронавируса пустили лишь на комиссию по соцполитике. Но и там всем присутствующим было очевидно, что особого интереса отчёт на 144 страницы у депутатов не вызвал. Как и многие другие вопросы, касающиеся развития Нижнего Тагила и рассматриваемые в коллегиальном органе. Журналисты в последнее время уже не раз отмечали, что народные избранники закрывают глаза на предоставляемую чиновниками в думу устаревшую и совершенно неактуальную или даже неверную информацию. В этом месяце, например, рассматривали вопрос о создании условий для массового отдыха тагильчан. Когда откроется парк им. Бондина, подготовлены ли пляжи, как распространение коронавируса повлияет на отдых горожан в этом году — ни эти, ни многие другие вопросы думцев не интересовали. Поэтому высока вероятность того, что часть депутатов на заседании НТГД даст работе Владислава Пинаева на посту мэра за прошлый год удовлетворительную оценку, не вникая в документ.

АН «Между строк» изучило отчёт главы города и выбрало несколько моментов, на которых, на наш субъективный взгляд, стоит заострить внимание. Более подробно с документом можно познакомиться по ссылке.

Население Нижнего Тагила продолжает сокращаться. Только за 2019 год убыль составила 3202 человека. Количество жителей муниципалитета уменьшилось до 351 565 человек. В мэрии объясняют это сложной демографической ситуацией (число родившихся уменьшилось на 496 младенцев) и выбором горожанами для жизни других свердловских территорий, а также российских регионов.

В то же время остаётся актуальной проблема доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Это связано с миграцией жителей других населённых пунктов РФ и ближнего зарубежья. Чтобы её решить, в городе сейчас строятся детские сады, где смогут располагаться и ясельные группы. В 2019 году на ГГМ начали возводить сразу три новых дошкольных учреждения.

Согласно отчёту, в прошлом году эпидемиологическую ситуацию по инфекционным и паразитарным заболеваниям в городе удалось сохранить стабильной. Не были зафиксированы случаи дифтерии, краснухи, паротита, полиомиелита, а также эпидемии гриппа и ОРВИ. Но выявили 198 случаев заболеваемости туберкулёзом.

Среднемесячная номинальная зарплата по Нижнему Тагилу в 2019 году выросла на 2782,2 рубля и составила 39 805,6 рубля. В сфере строительства, финансов и страхования, а также в административной сфере зарплаты стали меньше, чем в 2018 году.

Основной объём промышленного производства города традиционно обеспечивали ЕВРАЗ НТМК, «Уралвагонзавод», Высокогорский ГОК, «Уралхимпласт», химзавод «Планта», НТЗМК, НТИИМ и ещё более 15 крупных предприятий. Свой вклад внесла также 781 компания из сферы малого и среднего бизнеса. Рост оборота в прошлом году был отмечен у организаций, которые занимаются производством электрооборудования и машин, а также металлургией. Серьёзно снизились обороты у компаний, специализирующихся на полиграфической деятельности.

Средний размер пенсии по старости на конец 2019 года составил 16 700 рублей. Ипотеку в Нижнем Тагиле в 2019 году оформили в банках свыше 2000 жителей города.

Изготовлением продуктов питания в Нижнем Тагиле занимались 20 предприятий и 10 крестьянско-фермерских хозяйств. Самым крупным производителем хлеба и хлебобулочных изделий в городе является «Нижнетагильский хлебокомбинат» — 27 тонн в сутки. Также в Тагиле занимаются производством кондитерской, рыбной и мясной продукции. В городе делается мороженое и пенные напитки.

Уже не один год в Нижнем Тагиле не решается проблема, связанная с распространением и нападением на жителей бездомных собак. В 2019-м на отлов и содержание бродячих псов городу было выделено лишь 8,2 млн рублей. Этих денег хватило на поимку 1365 собак. 471 пёс был стерилизован, 109 усыпили. 466 собак обрели новых хозяев. Отловом животных занималась «Специализированная служба» из города Артёмовского. На территории Нижнего Тагила пункта временной передержки нет. Всех отловленных животных приходится отправлять за 165 км в пункт передержки подрядчика.

В прошлом году чиновники отмечали, что после внесения в законодательные документы ряда поправок отлавливать собак стало гораздо сложнее. Теперь запрещено применять использовавшиеся ранее лекарственные препараты. Ловить псов можно только при помощи специальных ловушек. Из-за этого «охотникам» приходится несколько раз выезжать в одно и то же место. После поимки собаки проходят ветеринарный контроль, стерилизацию, чипирование и выпускаются в том же самом районе, где их отловили. Для подтверждения процедуры используется видеофиксация. На каждую особь надевают бирку, чтобы не пришлось заниматься её поимкой несколько раз. По информации чиновников, снижение численности животных на улицах города можно будет заметить только через 5–7 лет (но это не точно).

В прошлом году в Нижнем Тагиле началась реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря попаданию города в проект было отремонтировано 29,8 км дорожного покрытия (21 улица) на сумму 632 млн рублей. Работы проводились во всех районах тремя местными организациями: муниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис» («дочка» «Уралвагонзавода») и ООО «Уралстроймонтаж». В октябре за рулём Hyundai Solaris отремонтированные дороги протестировал глава города Владислав Пинаев. Ещё 17,6 км дорог сделали за 43 млн рублей в рамках текущих ремонтов.

По данным на 1 января 2020 года, состояние 467,2 км из 780,2 км автодорог, входящих в Нижнетагильскую агломерацию, не отвечает нормативным требованиям и требует ремонта. В этом году генподрядчик МУП «Тагилдорстрой» и ещё несколько субподрядчиков должны сделать более 22 улиц почти за 750 млн рублей по программе «БКАД».

В 2019 году МУП «Тагильский трамвай» перевёз свыше 11 млн пассажиров. Более 6 млн из них — граждане льготных категорий. В течение всего года велась работа над сокращением интервалов движения трамвайных поездов. Использовались и другие способы улучшения качества оказания услуг. В августе, например, была внедрена система безналичной и бесконтактной оплаты проезда в электротранспорте. Жители и гости Нижнего Тагила теперь могут воспользоваться транспортной услугой с помощью оплаты банковской картой.

Автобусы и маршрутки перевезли в прошлом году почти 23,5 млн человек. Ежедневно на маршруты города выходило 577 единиц автотранспорта.

В отчёте отмечается, что значительная часть объектов внешнего благоустройства не соответствует современным требованиям. Степень износа детских игровых площадок составляет более 40%. В 2019 году в Нижнем Тагиле в рамках федеральной программы привели в порядок пять дворов и две общественные территории. На эти цели было выделено 217 млн рублей. В этом году на Гальянке будет благоустроена парковая зона на Муринских прудах и парк Победы, на Вагонке реконструируют площадь на улице Зари. В мэрии не раз говорили, что работы по реконструкции и ремонту парков и скверов требуют значительных финансовых затрат, бюджетных средств для этого недостаточно.

С 2019 года в Свердловской области начали действовать новые правила обращения с ТКО. Теперь жители Нижнего Тагила вынуждены платить за вывоз мусора в разы больше. Контролирует работу организаций, которые в числе прочего занимаются вывозом отходов, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле ООО «Компания “Рифей”», аффилированное с «Тюменским экологическим объединением» (принадлежит энергоолигархам Артёму Бикову и Алексею Боброву). Региональный оператор должен заниматься заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, он организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. В прошлом году «Рифей» ликвидировал 47 свалок. В городе было построено и введено в эксплуатацию 18 контейнерных площадок. На территориях 49 муниципальных бюджетных учреждений площадки по накоплению ТКО реконструировали. В целом каких-то серьёзных положительных изменений в Тагиле после запуска мусорной реформы пока не произошло. Об этом не раз заявляли и депутаты гордумы.

К началу 2020 года количество тагильчан, занимающихся физкультурой и спортом, выросло на 4781 человека. Этому поспособствовало строительство школы № 100 с пятью спортивными залами и открытыми площадками, модернизация стадиона Центра образования № 1, открытие нового спортивно-патриотического клуба по Черноисточинскому шоссе и спортзала Православной гимназии. На Руднике имени III Интернационала оборудовали спортплощадку с уличными тренажёрами. При этом количество жителей города, принявших участие в сдаче норм ГТО, снизилось почти в два раза. Чиновники считают, что это связано с изменением порядка пересдачи норм.

Всего в городе за прошлый год было подготовлено 2159 спортсменов массовых разрядов. Звания мастеров спорта России получили 24 тагильчанина, мастеров спорта России международного класса — 4 жителя города. На территории Нижнего Тагила за 12 месяцев провели 674 спортивных мероприятия.

Экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в городе зафиксировано не было.

В 2019 году мэрия Нижнего Тагила начала выдавать многодетным семьям деньги вместо бесплатных земельных участков — выплаты были предоставлены 511 семьям. Сначала по 200 тысяч рублей могли получить те жители города, которые зарегистрировались в списке очерёдности на получение земельных участков до 1 апреля 2016 года. Позже срок передвинули на 15 августа 2017 года, чтобы сократить очередь ещё на 300 человек.

В течение 2019 года в адрес мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева поступило 5002 письменных обращения жителей города, в 2018 году их было 4620. Увеличилось и число жалоб, поступающих в рубрику «Городской контроль» на официальном сайте Тагила. Рост обращений связан с внедрением экологической реформы, ухудшением качества питьевого водоснабжения. Также тагильчане жаловались на отсутствие отопления в домах зимой, нападения безнадзорных собак и ямы на дорогах и тротуарах.