В Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД отремонтируют 10 подъездов к образовательным учреждениям

В этом году в Нижнем Тагиле сделают 10 подъездов к вузам, школам и детским садам в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В их число войдут улицы, которые, например, ведут к медколледжу, педагогическому институту и НТИ-УрФУ. Об этом АН «Между строк» рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Отремонтированы будут улицы Горошникова, Красногвардейская, Черных, Свердлова, Юности, Алтайская, Пожарского, Бригадная, Чайковского, а также проспект Уральский. Общая протяжённость восстановленных участков составит 18,5 км.

Всего на Урале благодаря нацпроекту БКАД отремонтируют 24 улицы (59 км), ведущие к детсадам, школам и институтам.

Напомним, в 2020 году муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой» стало генподрядчиком по ремонту 22 улиц за 626,1 млн рублей по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Субподрядчиками по итогам конкурсных процедур были назначены «УБТ-Сервис», ООО «АэродромДорСтрой» и «Капиталстрой». Недавно стало известно, что Нижний Тагил получит в этом году дополнительно 124 млн рублей. Сейчас проводятся конкурсы для определения субподрядчиков, которые займутся приведением в порядок ещё нескольких улиц. Работы на всех объектах должны быть завершены до 25 сентября этого года. Сданы уже три дорожных участка.