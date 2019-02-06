Частный сектор Нижнего Тагила более пяти лет не может перейти на газ

В Нижнем Тагиле уже более пяти лет не могут газифицировать частный сектор. Сейчас количество подключённых к газовым сетям частных домов составляет 18–40 процентов в зависимости от конкретного микрорайона. Меньше всего желающих подключиться на Голом Камне — 211 строений из 1202. Такая информация была озвучена сегодня, 6 февраля, на совещании в мэрии. Глава города Владислав Пинаев потребовал от подчинённых сделать всё возможное для ввода в эксплуатацию газопровода в районе Нижней Черемшанки. Объект был построен ещё три года назад, но до сих пор не введён в эксплуатацию.

«У нас остро стоит вопрос подключения абонентов к тем газовым сетям, которые были построены как в советский период, так и в период современной истории, — рассказал АН “Между строк” мэр Владислав Пинаев. — Сегодня мы рассмотрели вопрос ввода в эксплуатацию сетей, которые с 2016 года стоят на Нижней Черемшанке незапущенные, совсем непорядок. В течение недели подготовим план мероприятий с конкретными сроками. Это позволит нам совместно с “Газэксом” в ближайшее время пустить сети в эксплуатацию и, соответственно, выполнить те обещания, которые были даны ранее людям, которые хотели бы подключиться и установить дома газовое оборудование».

Газификация частного сектора ведётся в Тагиле в соответствии с утверждённой в 2013 году муниципальной программой и реализуется за счёт предоставления субсидий из бюджета Свердловской области. Многие тагильчане отказываются от газификации из-за невозможности оплатить разработку проектно-сметной документации и покупку газового котла. Есть и другая проблема. При отключении централизованного теплоснабжения могут пострадать сети холодного водоснабжения.

«Усложняет ситуацию то, что рядом с централизованными тепловыми сетями проложены водоводы. Такое техническое решение ранее позволило глубоко не закапывать сети водопроводные. Но сегодня, переключаясь на газ, мы столкнёмся с тем, что у нас трубы останутся оголённые. Звучало предложение включать новые работы в инвестиционную программу “Водоканала”. Но я считаю, что сегодня это не совсем хорошее и правильное решение. Нужно искать иные источники, за счёт которых можно будет это сделать. Перераспределять финансовую нагрузку на людей не совсем целесообразно, у нас сейчас и так рост на все вещи присутствует, лишний раз усугублять ситуацию не стоит. Будем искать другие пути решения», — добавил Владислав Пинаев.

Пинаев распорядился подготовить списки всех владельцев домов, отказывающихся от газификации, чтобы выяснить, «где живёт пенсионерка, которая не может перейти на газ, а где — бизнесмен». Это позволит выработать определённые меры социальной поддержки, считает градоначальник.

В конце 2018 года администрации удалось сдать 921 объект сетей газоснабжения протяжённостью почти 160 км в аренду «Газэксу» на 10 лет. Сколько денег получит городской бюджет благодаря этой сделке, пока неизвестно. Ранее мэрия также заключила договоры аренды с «Газэксом» по новым сетям в Северном посёлке, Девятом посёлке и на Старой Гальянке.