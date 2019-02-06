Общество

Частный сектор Нижнего Тагила более пяти лет не может перейти на газ

06.02.2019 18:09

В Нижнем Тагиле уже более пяти лет не могут газифицировать частный сектор. Сейчас количество подключённых к газовым сетям частных домов составляет 18–40 процентов в зависимости от конкретного микрорайона. Меньше всего желающих подключиться на Голом Камне — 211 строений из 1202. Такая информация была озвучена сегодня, 6 февраля, на совещании в мэрии. Глава города Владислав Пинаев потребовал от подчинённых сделать всё возможное для ввода в эксплуатацию газопровода в районе Нижней Черемшанки. Объект был построен ещё три года назад, но до сих пор не введён в эксплуатацию.

«У нас остро стоит вопрос подключения абонентов к тем газовым сетям, которые были построены как в советский период, так и в период современной истории, рассказал АН “Между строк” мэр Владислав Пинаев. Сегодня мы рассмотрели вопрос ввода в эксплуатацию сетей, которые с 2016 года стоят на Нижней Черемшанке незапущенные, совсем непорядок. В течение недели подготовим план мероприятий с конкретными сроками. Это позволит нам совместно с “Газэксом” в ближайшее время пустить сети в эксплуатацию и, соответственно, выполнить те обещания, которые были даны ранее людям, которые хотели бы подключиться и установить дома газовое оборудование».

Газификация частного сектора ведётся в Тагиле в соответствии с утверждённой в 2013 году муниципальной программой и реализуется за счёт предоставления субсидий из бюджета Свердловской области. Многие тагильчане отказываются от газификации из-за невозможности оплатить разработку проектно-сметной документации и покупку газового котла. Есть и другая проблема. При отключении централизованного теплоснабжения могут пострадать сети холодного водоснабжения.

«Усложняет ситуацию то, что рядом с централизованными тепловыми сетями проложены водоводы. Такое техническое решение ранее позволило глубоко не закапывать сети водопроводные. Но сегодня, переключаясь на газ, мы столкнёмся с тем, что у нас трубы останутся оголённые. Звучало предложение включать новые работы в инвестиционную программу “Водоканала”. Но я считаю, что сегодня это не совсем хорошее и правильное решение. Нужно искать иные источники, за счёт которых можно будет это сделать. Перераспределять финансовую нагрузку на людей не совсем целесообразно, у нас сейчас и так рост на все вещи присутствует, лишний раз усугублять ситуацию не стоит. Будем искать другие пути решения», добавил Владислав Пинаев.

Пинаев распорядился подготовить списки всех владельцев домов, отказывающихся от газификации, чтобы выяснить, «где живёт пенсионерка, которая не может перейти на газ, а где — бизнесмен». Это позволит выработать определённые меры социальной поддержки, считает градоначальник.

В конце 2018 года администрации удалось сдать 921 объект сетей газоснабжения протяжённостью почти 160 км в аренду «Газэксу» на 10 лет. Сколько денег получит городской бюджет благодаря этой сделке, пока неизвестно. Ранее мэрия также заключила договоры аренды с «Газэксом» по новым сетям в Северном посёлке, Девятом посёлке и на Старой Гальянке.

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