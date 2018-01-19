В Нижнем Тагиле сорвалась программа газификации частного сектора

Газифицировать удалось только 7% от запланированного числа домов из частного жилого сектора в Нижнем Тагиле. Об этом начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко рассказал на заседании думской комиссии по горхозяйству. По словам чиновника, в 9-м посёлке удалось подключить 81 из 668 домов, в Северном посёлке — 50 из 250, на Старой Гальянке — 98 из 1310, на Голом Камне — 150 из 1202. Газификация ведётся в соответствии с утверждённой в 2013 году муниципальной программой и реализуется за счёт предоставления субсидий из бюджета Свердловской области, отметил Юрченко.

«У нас есть возможность подключить почти 5800 строений, но, к сожалению, сегодня среднее подключение составляет порядка 7% от всего потребителя. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, с чем это завязано. Чтобы подключить жилой дом, нужно разработать проектно-сметную документацию (ПСД), купить газовый котёл, это дорогостоящее удовольствие. В 2017 году нам был выделен всего миллион рублей. Факт составил 876 тысяч рублей, были выполнены работы по объекту Нижняя Черемшанка. Тут нужно учитывать ещё, что пока “ГАЗЭКС” не убедится, что территория чистая для прокладывания газовой трубы (а там огороды, столбы, построены здания), то не даст добро по этим делам», — рассказал Владимир Юрченко.

По словам чиновника, на 2018 год в бюджете Нижнего Тагила на газификацию «не заложено ни копейки».