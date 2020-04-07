«Часть полномочий будет передана муниципалитетам». В мэрии Нижнего Тагила обсудили меры противодействия пандемии COVID-19

Сегодня в мэрии Нижнего Тагила прошёл оперативный штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции в муниципалитете. По состоянию на 7 апреля в городе не зарегистрировано ни одного случая COVID-19, но 420 тагильчан находятся дома под наблюдением врачей и ещё 13 — в инфекционной больнице.

«На областном оперативном штабе губернатором Евгением Куйвашевым было сказано, что часть полномочий будет передана муниципалитетам. Поступили такие инициативы с мест. Сейчас от нас в правительстве области ждут предложений о тех предприятиях города, относящихся к малому и среднему бизнесу, которые бы под нашу ответственность могли бы открыться при соблюдении определённых требований и норм», — заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Мэр отметил, что из резервного фонда на сумму около 6 млн рублей муниципалитет закупил дезинфицирующие препараты и средства индивидуальной защиты, чтобы обеспечить ими сотрудников обсерваций и волонтёров.

«Мы готовы противостоять эпидемии COVID-19, но я призываю всех тагильчан следовать рекомендуемым мерам безопасности и оставаться в режиме самоизоляции, пока пик заболеваемости не будет пройден», — сказал Владислав Пинаев.

По информации начальника управления образования Татьяны Удинцевой, во всех образовательных учреждениях Нижнего Тагила продолжается дезинфекционная обработка.

«К нам поступает большое количество заявок от желающих отвести ребёнка в детский сад, — отметил градоначальник. — Это связано в том числе и с расширением списка предприятий и магазинов, которые сегодня могут работать. Получается такая медаль о двух сторонах. Мы сейчас до конца недели дезинфицируем наши детские сады и школы, пока там нет детей. Параллельно управление образования собирает информацию о потребности таких услуг. И мы с понедельника уже будем готовы открыть дежурные группы».

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».