Часть больниц Екатеринбурга выведут из режима коронавирусных госпиталей

Три крупных свердловских больницы — ОДКБ № 1, Областная психиатрическая больница и нейрохиругический корпус ГКБ № 40 — в ближайшее время выйдут из режима работы инфекционных госпиталей и вернутся к работе по профилю, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, текущие темпы выздоровления заражённых коронавирусной инфекцией и снизившиеся темпы прироста позволили освободить больничные койки и перепрофилировать больницы.

«Мы констатируем, что некоторые больницы региона начали давать нулевой показатель по поступлениям, что также сказывается на общем высвобождении коечного фонда и позволяет нам возвращать в докоронавирусный режим работы некоторые наши клиники», — заявил Креков.

По данным оперативного штаба, за последнюю неделю в регионе зарегистрировано 1683 случая заболевания, при этом по выздоровлению выписаны 2714 свердловчан. Всего в регионе выявлено 20 157 случаев заражения COVID-19, прирост за последние сутки составил 223 случая. С начала пандемии выписано 15 635 человек, коронавирус стал причиной смерти 251 человека.

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