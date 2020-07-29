В Свердловской области выявлено 223 новых случая коронавируса. В Нижнем Тагиле 17 заболевших

На территории Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировано 223 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+175), Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+17), Новой Ляли, Серова, Талицкого и Туринского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 20 157.

«Состояние 137 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 124 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 64 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 711. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 624 человека, что снова стало рекордным показателем за период пандемии. Общее число выписанных достигло 15 635. Зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 251», — сообщили в штабе.

В России за последние сутки выявлено 5475 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8116 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 828 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 673 летальных исхода, выздоровели 620 333 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».