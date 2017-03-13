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14 Мар 2017 14:25 | Метки: Новости

Центробанк покупает себе неотложку Mercedes-Benz за 6 млн рублей

Банк России приобретает для собственного автопарка автомобиль скорой медицинской помощи, пишет Znak.com со ссылкой на сайт госзакупок. Из конкурсной документации следует, что за медицинский автомобиль на базе Mercedes-Benz Sprinter 316 Центробанк готов заплатить около 6 млн рублей.

Указано, что автомобиль должен быть произведён не ранее 2017 года. Цвет — арктический белый. В требованиях к поставщику указывается, что в автомобиле должен быть реанимационный набор для взрослых и детей от 6 лет. Перечисленные характеристики в основном касаются носилок, различных технических приспособлений, необходимых для оказания экстренной медицинской помощи. Вместе с тем среди дополнительных требований — магнитола в кабине водителя с CD ресивером.

Закупка производится через открытый запрос предложений. Автомобиль должен быть поставлен до 30 июля на территорию автопредприятия Банка России, которое располагается на улице Красная Сосна, 7 в Москве. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Интерфакс»

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