Центральная библиотека Нижнего Тагила покажет 17 телевизионных фильмов фестиваля «Россия» 

В Нижнем Тагиле с 15 по 20 октября одновременно с Екатеринбургом и другими городами Свердловской области пройдёт XXXII Открытый фестиваль документального кино «Россия» (6+). В нашем городе фильмы можно посмотреть на двух площадках: в кинотеатре «Красногвардеец» и Центральной городской библиотеке.

В шорт-лист фестиваля вошли ленты документалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Иркутска, Мурманска и других городов России и стран ближнего зарубежья. «Красногвардеец» покажет 32 документальных кинофильма. В день открытия фестиваля, 15 октября, можно будет увидеть ленту «Крым небесный» (12+) режиссёра, художника и клипмейкера Сергея Дебижева.

В Центральной библиотеке показы состоятся 15 и 16 октября, а также 18 и 19 октября. Откроет программу телевизионных фильмов режиссёр-документалист, многократный участник и призёр фестиваля Андрей Титов. 15 октября в 17:00 он представит картину режиссёра В. Тимощенко «О времени и о реке. Чусовая» (12+). Это фильм о людях, живущих сегодня на берегах легендарной реки.

«Показы начнутся раньше — в 15 часов. В программе этого дня ещё две ленты. “Капитан Кику” (12+) рассказывает о капитане корабля, мечтающем о музее пиратологии. Ещё один фильм — “Идущие в огонь” (12+) — о страшных пожарах 2015 года на Байкале и отряде добровольцев, вышедших на борьбу с огнём. Тагильчане будут не только смотреть фильмы, вошедшие в шорт-лист, но и примут участие в зрительском голосовании. Каждый гость получит купон и поставит свою оценку фильму», — рассказывают в Центральной библиотеке.

Также в библиотеке 18 октября в 17:30 пройдёт встреча с заместителем генерального директора по международному сотрудничеству сети TV BRICS Жанной Толстиковой. Она представит фильм «Достоевский межконтинентальный» (12+), который расскажет, как читают и понимают великого классика в России, Индии, Бразилии, Китае, ЮАР и каково значение его творчества для международного сообщества.

Всего на площадке Центральной библиотеки за четыре дня можно посмотреть 17 документальных фильмов. Вход на все площадки и на все показы фестиваля традиционно бесплатный. Итоги конкурса подведут в середине следующей недели в Екатеринбурге.