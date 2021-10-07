Фильмы о человеке, природе и пандемии. Фестиваль доккино «Россия» стартует в Нижнем Тагиле на следующей неделе 

С 15 по 20 октября в Екатеринбурге и семи городах Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле, пройдёт XXXII Открытый фестиваль документального кино «Россия». Открытие состоится 15 октября в 18:30. Все сеансы киносмотра традиционно проводятся бесплатно.

В 2021 году оргкомитет получил 427 фильмов. При этом более 55% — от участников из Москвы. Также заявки подали режиссёры из Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Иркутска, Кемерово, Смоленска, Клина, Мурманска и Белгорода. 40 фильмов прислали из стран ближнего зарубежья. В фестивальном списке есть как дебютные работы, так и ленты известных режиссёров, рассказывают в «Красногвардейце».

В шорт-лист вошли 32 документальных кинофильма и 31 телевизионная картина. Их можно будет посмотреть на двух площадках Нижнего Тагила: в большом и малом залах кинотеатра «Красногвардеец» и в Центральной городской библиотеке.

В день открытия фестиваля, 15 октября, «Красногвардеец» покажет фильм «Крым небесный» (12+) режиссёра, художника и клипмейкера Сергея Дебижева, известного по фильму-мистификации «Два капитана — 2». Картина посвящена истории, уникальному ландшафту и фантастической природе полуострова.

«Это невероятно зрелищная работа! На мой взгляд, в России впервые снимают такой высокотехнологичный и высокохудожественный документальный фильм», — говорит методист по кино кинотеатра, член Гильдии неигрового кино и телевидения Виталий Скорев.

По словам Скорева, в этом году программа фестиваля отличается большим количеством фильмов, в которых сделан акцент на качество кадра и красоту съёмки. Кроме того, организаторы «России» каждый год стараются составить программу так, чтобы показать зрителям наиболее полную картину жизни многонационального и мультикультурного российского и постсоветского общества.

В этот раз зрители смогут познакомиться с фильмами о редких природных памятниках России, увидеть уникальные истории из жизни жителей страны. Так, например, известный кинорежиссёр Андрей Кончаловский представит на фестивале картину «Человек неунывающий» (12+) — собирательный портрет русского человека, с его философией, отношением к жизни, к сегодняшнему дню.

Несколько картин посвящено деятелям искусства: кроме легендарного уральского писателя Бажова, в программе есть фильмы о Рерихе, Коровине, Шаляпине, а также работа «Союзмультфильм. Недетские страсти» (12+) к юбилею знаменитой студии. Помимо этого, в конкурсе представлены работы об Арктике, историческое кино и, конечно, фильмы о пандемии.