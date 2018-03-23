ЦБ спишет до 1 рубля капитал санируемых «Рост-банка» и банка «Траст»

Центробанк уменьшит до 1 рубля капитал санируемых «Рост-банка» и банка «Траст», пишет «Интерфакс». Приказы о списании в отношении банков датированы 20 марта и размещены на сайте регулятора.

Ранее ЦБ утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства «Траста» и «Рост-банка». С 15 марта функции временной администрации по управлению этими банками возложены на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора.

«Траст» санируется с декабря 2014 года, изначально инвестором в рамках процедуры финансового оздоровления выступал «Открытие Холдинг». Агентство по страхованию вкладов (АСВ) из средств ЦБ выделило «Трасту» 99 млрд рублей на 10 лет под льготную ставку для закрытия «дыры» в капитале, ещё 28 млрд рублей на шесть лет под обеспечение получил холдинг на поддержание ликвидности банка.

В августе 2017 года основной актив холдинга — банк «Открытие» — сам попал под санацию и в декабре перешёл под контроль ЦБ РФ, который докапитализировал его на рекордные 456 млрд рублей. «Траст» вошёл в группу «Открытия», но новых денег на докапитализацию пока не получал.

«Рост-банк» и входящие в его группу банки были санированы в 2014 году с привлечением «Бинбанка» в качестве инвестора. ЦБ выделил «Рост-банку» на финансовое оздоровление 10-летний кредит на сумму 18,4 млрд рублей под 0,51% годовых, ещё 17,5 млрд рублей на 6 лет под 6,01% годовых получил инвестор для поддержания ликвидности.

В декабре 2015 года основной владелец «Бинбанка» Микаил Шишханов выкупил у кредитной организации акции «Рост-банка». А в сентябре 2017 года «Рост-банк» вошёл в группу «Бинбанка» в рамках финансового оздоровления последнего.

Перевод процедуры санации «Траста» и «Рост-банка» под управление ФКБС делается в рамках общего плана создания объединённого банка на базе «Открытия» и «Бинбанка», а также банка непрофильных активов, указывали в «Открытии». Также отмечалось, что обсуждается сценарий возможного объединения «Траста» и «Рост-банка» для создания банка непрофильных активов. В ближайшее время оба банка будут докапитализированы, заявляли в пресс-службе «Открытия».

Отрицательный капитал «Рост-банка» на 1 февраля по РСБУ составлял 421,3 млрд рублей, банка «Траст» — 190,6 млрд рублей.