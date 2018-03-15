ЦБ ввёл временную администрацию в банке «Траст» и «Рост-банке»

С 15 марта 2018 года Центробанк ввёл временную администрацию в банке «Траст» и «Рост-банке», сообщается на сайте регулятора. Банк России также утвердил планы участия этих банков в осуществлении мер по предупреждению банкротства.

Контролировать деятельность кредитных учреждений по «обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств» будет Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Напомним, санация банка «Траст» и «Рост-банка» началась в 2014 году и проводилась по старой схеме, которая предполагает выделение кредитных средств от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Согласно новой схеме, Центробанк участвует в санации напрямую в качестве инвестора с использованием средств ФКБС.