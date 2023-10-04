«Царапанный дома стоит холодильник, и не то чтоб немного, а прямо сильно». В Нижнем Тагиле прошёл поэтический баттл 

В Нижнем Тагиле в баре «Гора» состоялся поэтический слэм, который организовали инициатор проекта «Чтец с горы» Камилла Мориак и поэт из Санкт-Петербурга Рома Гонза, известный также как вокалист панк-группы «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ» (18+). За банк в размере 6300 рублей и подарки от спонсоров поборолись 11 участников баттла. Журналист АН «Между строк» побывала на мероприятии.

Перед батлом Рома Гонза представил публике свою новую книгу «Панк и Морок» и прочитал несколько новых стихотворений.

«В жизни я больше весельчак и балагур, но в стихах больше открывается грустная сторона моей личности. Вообще я считаю, что красота есть как на рассвете так и в ночи. Главное помнить, что жизнь удивительна и прекрасна и не стоит зацикливаться на чём-то мрачном», — рассказывает журналисту АН «Между строк» поэт.

После знакомства участники поэтического баттла представили публике свои стихи. Каждому из них на выступление давалось три минуты. Звучали строки о несчастной любви, отношениях с Богом, чувствах к Родине и многом другом. Оценивали стихи слушатели из зала, которых в случайном порядке выбрали ведущие вечера Камилла Мориак и Рома Гонза.

«Она мечтала о Париже, о светлых днях большой любви. Она была достойна принца, но полюбила простака. Она смотрела через призму. На все поступки дурака», — строки молодой поэтессы Карины Путинцевой.

По итогам первого этапа баттла жюри отобрало 5 финалистов. В последнем раунде участникам давалось по две минуты на выступления.

«Царапанный дома стоит холодильник. Я хотел на изъян приклеить магнитик, но Египет короткий, а изъян длинный, пришлось идти в магазин за новым, но по пути потерял кроссовок. Босого меня увидела ты, если был кто вокруг то раскрыли бы рты. Внезапно захохотала как лошадь, но таким красивым хохотать так можно. Тут же я попросил твоей руки, за тебя выйду сказала ты и вот босой до сих пор без кроссовка, в ЗАГСе стоим и немного неловко ведь царапанный дома стоит холодильник, и не то чтоб немного, а прямо сильно», — прочитал Никита Жданов.

В конце вечера были объявлены победители. Каждому из пятерки участников достались разные призы от спонсоров, а главный денежный приз забрал 27-летний поэт из Екатеринбурга и многодетный отец Никита Жданов.

пятёрка финалистов.

После совместной фотосессии гости и участники поэтической битвы долго обсуждали свои впечатления.