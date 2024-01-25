Бывший опер из Нижнего Тагила Руслан Белоконный обжаловал приговор по громкому уголовному делу

Свердловский областной суд отменил обвинительный приговор бывшему полицейскому из Нижнего Тагила Руслану Белоконному. Теперь дело ждёт новое рассмотрение, а наряду с Белоконным на скамье подсудимых снова окажутся его коллеги — Павел Долганов, Михаил Фельбуш и Илья Яшин.

Напомним, весной 2020 года сотрудники МВД Павел Долганов, Михаил Фельбуш, Илья Яшин и Руслан Белоконный стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. По информации следствия, в апреле того года в одном из баров Нижнего Тагила на Вагонке был задержан детский тренер по хоккею спортшколы «Спутник» Алексей Атанасов с признаками наркотического опьянения. Знакомый Атанасова, старший оперативный дежурный ОП № 17 Долганов, решил помочь другу, переоделся в гражданскую одежду и пошёл сдавать мочу вместо приятеля. Тренеру удалось избежать административного наказания, но через месяц о подмене стало известно. Четырёх полицейских — Павла Долганова, Михаила Фельбуша, Илью Яшина и Руслана Белоконного, который, предположительно, являлся координатором и негласным лидером компании, — уволили из МВД и 21 апреля 2020 года возбудили в отношении них уголовное дело о превышении полномочий.

По версии Руслана, уголовное дело было сфабриковано сразу после того, как у него возник конфликт с руководством тагильской полиции, откуда он был уволен со скандалом. После громкого судебного разбирательства стороне обвинения с третьей попытки удалось привлечь подсудимых к ответственности. Осенью 2023 года Белоконный был приговорён к двум годам исправительных работ по обвинению в превышении должностных полномочий, обвинение в фальсификации документов было снято. Двоих полицейских полностью оправдали, а четвёртый — Павел Долганов — также получил исправительные работы. Несмотря на относительную мягкость уголовного наказания, Руслан заявил о своей невиновности и намерении обжаловать приговор, чего ему удалось добиться.