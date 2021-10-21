​​​​​​​Бывший начальник скандального ОП-17 Эдуард Губер вернулся в Нижний Тагил, чтобы бороться с коррупцией

Экс-руководитель скандального ОП-17 Эдуард Губер перевёлся из Алапаевска, где он возглавлял местную полицию, обратно в Нижний Тагил. Как уточнил ЕАН руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых, полковник занял место замначальника подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МУ МВД «Нижнетагильское».

«Из нескольких предложенных ему должностей Эдуард Губер выбрал место замначальника подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД Нижнего Тагила. Сегодня первый рабочий день на новом месте. В ближайшее время он намерен на две недели уйти в отпуск, сделать передышку. А затем, закатав рукава, приступит к борьбе с “беловоротничковой преступностью”», — заявил ЕАН руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Напомним, Губер возглавил ОП № 17 Нижнего Тагила в июне 2016 года. До этого силовик руководил ОП № 18 на улице Красной. После служебной проверки по факту смерти задержанного тагильчанина Станислава Головко и ареста троих оперативников ОП № 17 Губер получил дисциплинарное взыскание. В январе 2018 года стало известно, что полицейский переведён в городское УВД. Тогда в пресс-службе главка уточнили, что полковник Губер продолжит нести службу в одном из оперативных подразделений в прежнем звании, но не на руководящей должности. В конце 2018 года Эдуард Губер был назначен начальником МУ МВД «Кировградское». В начале апреля 2020 года Эдуард Губер стал руководителем МО МВД «Алапаевский».

Как сообщает ЕАН, в апреле 2021 года заместитель Эдуарда Губера Антон Рожин на служебном ВАЗе выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Camry. Экспертиза показала, что Рожин был пьян. Долгое время Рожин был на больничном, а в начале октября его уволили из органов.